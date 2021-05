Tři muži od Holoubka, zato stálice vypadly. Jak rok změnil nominaci na Euro

Kdo ještě na odkladu Eura vydělal Tomáš Pekhart (Legia Varšava)

Než se loni v únoru přesunul do Legie Varšava, nevědělo se o něm: byl v Beer Ševě, Las Palmas... Až v Polsku se znovu rozstřílel, na podzim se po sedmi letech vrátil do národního týmu a letos v březnu si za reprezentaci zahrál proti Estonsku a Belgii. Antonín Barák (Verona)

Byl v první nominaci trenéra Šilhavého v říjnu 2018, ale následně z týmu na dva roky vypadl. Trápila ho zranění i nedostatečná sportovní forma, do té se dostal až v aktuální sezoně ve Veroně. Na Euro jede na úkor Dočkala. Michael Krmenčík (PAOK)

Po přestupu z Plzně do Brugg nedal loni na jaře jediný gól a jeho pozice v národním týmu oslabila. Sebevědomí získal znovu až na hostování v řeckém PAOK Soluň, kam odešel letos v zimě. Že je stále platný pro reprezentaci, ukázal v březnové světové kvalifikaci proti Belgii, kdy obstojně zastoupil chybějícího Patrika Schicka. Matěj Vydra (Burnley)

Další, kterému loni výrazně scházelo herní vytížení. Pravidelně začal nastupovat až po koronavirové pauze, kdy bylo jasné, že se Euro v létě 2020 neuskuteční. V aktuální sezoně zasáhl do osmadvaceti zápasů a dal tři góly, před turnajem je v mnohem větší pohodě než před rokem.