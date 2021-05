Sionko o bublině na Euru: Test každé čtyři dny, očkování UEFA nezohledňuje

Souček, Vaclík, Darida, Schick a další se sejdou v neděli třicátého května v šest hodin večer v pražském hotelu Don Giovanni.

„A od toho momentu začíná bublina,“ popisuje Sionko.

Nominace české reprezentace na Euro chybí Kolář i Dočkal, letí Mandous či Pešek. Čeká se na Kúdelu

Fotbalisté podstoupí testy na covid-19 a okamžitě zamíří do izolace, v pondělí ráno pak odletí na kemp do Itálie, kde 4. června odehrají v Boloni přípravný duel s domácím národním mužstvem.

Ze soustředění se vrátí do Česka v neděli 6. června vpodvečer, o dva dny později nastoupí na pražské Letné do generálky s Albánií. V republice stráví noc a následně odcestují do dějiště šampionátu.

Na koronavirová opatření jsou sportovci zvyklí, během pandemie se stala nedílnou součástí jejich životů. Fotbaloví reprezentanti svých zemí tento režim znají od loňského září, kdy se znovu rozběhly soutěže národních týmů.

Bublina. Hotel, stadion, hotel, letiště. Mediální povinnosti online, nulový kontakt s veřejností.

„V bublině hráči stráví soustředění v Itálii i dva dny po návratu do Čech před odletem na mistrovství. Měsíc nemají vůbec možnost potkat se s rodinami a kýmkoliv mimo,“ říká Sionko. „V lepším případě pro nás měsíc a půl.“



Euro 2021 zahájí český výběr 14. června v Glasgow proti Skotsku a samozřejmostí pro fotbalisty budou opět kontrolní výtěry.

„Testování bude vždy před každým přeletem a utkáním. Podmínkou UEFA je, že hráči musí být testováni minimálně každý čtvrtý den. Testů bude hodně,“ ví Sionko.



Vedení reprezentace neuvažovalo o tom, že by hráče očkovalo – tak, jako to před šampionátem udělala třeba Itálie.

„Čekali jsme na vyjádření UEFA, jak se bude stavět k vakcinaci. Směrem k Euru se k ní staví, jako kdyby v podstatě nebyla. Nemá žádnou roli, co se týče karantény a všech opatření,“ reaguje manažer národního týmu.



„Druhá palčivá otázka je, že hráči nepatří reprezentaci, ale působí v klubech v různých zemích. Je velice složité očkovat hráče na základě našeho rozhodnutí. Je to rozhodnutí jednotlivých klubů, protože očkovací schémata si řeší v jednotlivých zemích,“ pokračoval Sionko.



Vysvětlil také, že dalším prvkem, který hrál proti vakcinaci, je český očkovací pořadník. Tento týden teprve přicházejí na řadu pro registraci lidé od třiceti pěti, resp. třiceti let (ti od středeční půlnoci).

„Hráče ze zahraničí bychom museli dostat sem na obě dvě dávky už před Eurem. V podstatě bychom museli naočkovat celý široký kádr, protože nominace je známá až teď. Museli bychom první dávkou naočkovat třeba 50 hráčů plus realizák, takže se bavíme o 100 lidech, což je velice složité. Pakliže by to UEFA reflektovala, snažili bychom se to řešit. Ale UEFA očkování během Eura nezohledňuje,“ dodává Sionko.

Čeští fotbalisté odehrají na mistrovství Evropy, jež se původně mělo konat už minulý rok, první dva zápasy základní skupiny v Glasgow proti Skotsku (14. června od 15:00) a Chorvatsku (18. června od 18:00). Poslední duel sehrají v Londýně 22. června ve Wembley s domácí Anglií od 21 hodin. Základnu budou mít během turnaje v Edinburghu.