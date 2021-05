Šilhavý: Vynechat Dočkala bylo nejtěžší. Byl zklamaný, ale popřál nám štěstí

Sparťanský záložník byl při trenérově nástupu k národnímu týmu klíčovou postavou. Oporou, kapitánem, symbolem návratu lepších časů.

Na podzim 2018 při Šilhavého premiéře v Lize národů na Slovensku připravil oba góly Čechů (2:1). Následující rok ale promarodil se zraněním achillovky a postupně se z reprezentační sestavy vytrácel.

Přednost ve středu pole dostávali Vladimír Darida, Tomáš Souček a Alex Král.

Nominace české reprezentace na Euro chybí Kolář i Dočkal, letí Mandous či Pešek. Čeká se na Kúdelu

Sparťanský kapitán se nevešel už do poslední nominace v březnu na startu kvalifikace o mistrovství světa. Byl to náznak, že možná i Euro proběhne bez něj, což se před polednem potvrdilo.

„Poskládali jsme tým podle našeho nejlepšího svědomí. Bohužel, soupiska není nafukovací a na turnaj nemůžou všichni. V tom je práce trenéra nevděčná. Ale za tímto týmem si stojíme a těmto hráčům věříme. Jsem přesvědčený, že jsme dali dohromady zajímavé mužstvo, které může na Euru dojít co nejdál,“ prohlásil Šilhavý.



Proč jste zkušeného záložníka vynechal, trenére?

Je to obdobné jako minule před kvalifikací. Jde o sportovní stránku. Přemýšleli jsme nad typologií hráčů, kdo se hodí, kdo ne. Bohužel to vyšlo i na Bořka.

Kdy jste s ním o nominaci mluvil? Jak to přijal? Přeci jen po vašem příchodu byl pro reprezentaci důležitý.

Mluvil jsem s ním, také jsem mu včera volal, aby se to nedozvěděl z médií, řekl jsem mu důvody. Byl zklamaný, ale vzal to, bavili jsme se o tom dlouho. Nakonec nám popřál hodně štěstí, bere to. Má můj velký respekt.



Kdo při Dočkalově absenci bude kapitánem?

Vláďa Darida. Jeho zástupcem je Tomáš Souček.



Velkým kandidátem na jeden z postů uprostřed zálohy by – nebýt zranění – byl slávista Lukáš Provod. Jak velká rána to pro mužstvo je?

Slova jsou zbytečná. Měl vynikající formu, mužstvu by určitě pomohl, mrzí mě to hodně. Ale nic nenaděláme, takový je fotbalový život.



Jiný hráč Slavie, uzdravený brankář Ondřej Kolář, v nominaci schází. Proč?

Víme, co má Ondra za sebou. Jak se z těžkého zranění dostal, dochytal sezonu... O to víc nás mrzí, že nepojede, ale v poslední komunikaci s námi vyjádřil obavy o zdraví. Není úplně připravený, moc toho nenatrénoval, rozhodl se, že se dá do kupy, aby byl připravený na příští sezonu.



Z gólmanů poletí Tomáš Vaclík, Jiří Pavlenka a Aleš Mandous. Kdo bude jedničkou?

Musí být připravení všichni tři. Mandous s námi dříve byl, zná prostředí, ale ti dva jsou s námi déle. Tomáš Vaclík odchytal spoustu zápasů, bohužel v této sezoně moc ne, ale rozloučil se se Sevillou dobře. Jirka Pavlenka chytá čtyři roky stabilně v bundeslize, silné soutěži. Rozhodne se mezi těmi dvěma zkušenými.

Jedno místo v seznamu jste nechal pro případné povolání Ondřeje Kúdely, jenž se odvolal proti desetizápasovému distancu za údajný rasismus. Věříte, že bude moci na Euru hrát?

Naděje umírá poslední, jak se říká. Věříme. Stojí za to vyčerpat všechny možnosti. Přiznám se, že za něj máme připravená tři jména. Na základě toho, jak vše dopadne, se zařídíme.



Můžete ta tři jména prozradit?

Nechtěl bych říkat, kdo to je. Nechci dělat tajnosti, ale může dojít ke změnám kvůli zdravotnímu stavu.

Jedním z hráčů, na kterých jste zprvu stavěl, je i David Pavelka ze Sparty. Proč ten nepojede?

Je to podobné jako u Bořka. Davida znám velmi dobře, spolupracovali jsme spolu už v Liberci, je to fajn kluk, pracant. Ale na jeho místě máme silné hráče. Souček, Král, Holeš... I z tohoto pohledu jsme se takto rozhodli. Ale on je popravdě jednou z těch tří variant za Kúdelu. Navíc Ondra Čelůstka a Tomáš Holeš poslední kolo nehráli, jejich zdravotní problémy by ale neměly být tak závažné. Věřím, že budou k dispozici.

Jak blízko nebo daleko případné donominaci je univerzál Michal Sadílek?

On je dalším z těch tří. Má k tomu blízko.

Mohl byste tedy prozradit i to třetí jméno?

Lukáš Kalvach. A ještě pro post stopera je další variantou Patrizio Stronati.

Zpět k fotbalistům, kteří v nominaci jsou. Měl jste o Adamu Hložkovi hned jasno a na jaký post s ním počítáte? Má šanci na základní sestavu?

Šanci má každý. Adam měl zranění, nehrál, ale rychle se dostal do formy, dává góly, pro Spartu byl platný a má velký podíl na tom, jak v závěru sezony zabrala. Adam jde správnou cestou a co se jeho postu týče, může hrát na hrotu, pod hrotem, nahoře sám i ve dvojici, ze strany. To je pro trenéra dobré zjištění. Uvidíme, kam ho použijeme.

Asi největším překvapením je liberecký Jakub Pešek.

Jakuba jsme měli v hledáčku delší dobu, podává velmi dobré výkony. Naposledy s námi na srazu byl, mohli jsme ho poznat na tréninku i zjistit, jak se chová mimo něj. To je taky hodně důležité. Při zranění Kopice jsme skloňovali další jména, ale Jakub nám vyšel nejlépe. Je to rychlostní typ, v dnešním fotbale se neztratí, zároveň je zkušený, výborný charakter. Zapadne do týmu.



Vzhledem k faktu, že se soupisky rozšířily na 26 jmen, neměl už někdo z hráčů naplánovanou dovolenou? Nepřekvapil jste někoho nominací?

Právě Pešek řešil svatbu, ani nevím, zda si ho nevěsta kvůli Euru vezme. Říkal nám ale, že to nějak vyřeší. Jsem zvědavý, snad jsem mu neudělal nějaký problém (Reprezentační manažer Libor Sionko zareaguje: „Nevěstě se tímto omlouváme.“).