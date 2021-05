Hrozba karantény ve Skotsku. Fotbalisté řeší, jak s pobytem během Eura

Skotsko má pro cizince jedny z nejpřísnějších koronavirových opatření v Evropě.

V současné době musí každý po příletu do desetidenní karantény, výjimku mají profesionální sportovci, kteří jsou pravidelně testovaní.

Omezení se však i tam postupně mění, opatření rozvolňují.

Národní mužstvo se situací zabývá a doufá, že druhý týden v červnu, kdy do Skotska odcestuje, už karanténa pro celé mužstvo v případě nakažení jednotlivce platit nebude.

Pokud ano, bylo by to v rozporu s protokolem Return to play, který platí od chvíle, kdy se loni v létě během trvající pandemie fotbalové soutěže znovu rozehrály.

Return to play zjednodušeně znamená: kdo se nakazí, jde do karantény, ostatní znovu na testy a pokud jsou negativní, pokračují v tréninku.

„Česká fotbalová reprezentace pracuje na základě se měnících hygienických opatření ve Skotsku stále s několika variantami. Tou prioritní v tuto chvíli ale zůstává ta, že base camp národního týmu bude během finálového turnaje v Edinburghu,“ prohlásil mluvčí národního mužstva Petr Šedivý.

Na problém s pobytem v Edinburghu, kde národní mužstvo během šampionátu bude také trénovat a odsud vyrážet k zápasům, upozornil kandidát na předsedu asociace Karel Poborský ve studiu iDNES.tv v pořadu Rozstřel.

„Je to obrovský problém, který se řeší. Evropská fotbalová unie (UEFA) nevyjednala výjimku. Když někdo spadne do covidu, jde celá výprava do karantény. UEFA prostě nemá řešení,“ řekl Poborský.



Znamenalo by to, že pokud by národní mužstvo muselo do karantény, nemohlo by nastoupit k zápasům. Ty by se nejspíš kontumovaly.

Pokud by hrozba karantény trvala, muselo by vedení reprezentace zvolit pro pobyt během šampionátu jinou zemi, případně zůstat v Česku a na zápasy cestovat den před utkáním a po něm zase zpátky.