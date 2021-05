Kdo bude šéfovat českému fotbalu? Hosty Rozstřelu budou Poborský a Fousek

Volební valná hromada se blíží, jde do tuhého. Bude předsedou fotbalové asociace bývalý reprezentační záložník Karel Poborský, nebo zkušený funkcionář Petr Fousek? Oba pánové přijali pozvání do debaty v Rozstřelu, Poborský zavítá do studia iDNES.tv v pátek v 11 hodin, Fousek v úterý také v 11 hodin. Ptát se můžete i vy.