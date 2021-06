Nulový Kane, špatný pohyb, šťastný bod. Experti tepou do Anglie

Angličané jsou po dvou zápasech se čtyřmi body druzí o skóre za vedoucími Čechy, po těsném vítězství 1:0 nad Chorvaty v derby ve Wembley rozhodně nenadchli.

„Byla to frustrující noc. Musíme Skoty pochválit. Když už takovýto zápas nemůžete vyhrát, tak je důležité hlavně neprohrát. Musíme se nad sebou všichni, počínaje mnou, zamyslet a být příště ještě lepší. Nepředvedli jsme dost na to, abychom zvítězili,“ uznal trenér Gareth Southgate, který to se svými svěřenci od veřejnosti pořádně schytal.



Domácí v londýnském chrámu vypadali, jako by měli těžké nohy. Působili unaveně, svázaní atmosférou.

„Ve hře Anglie jsme bohužel viděli všechno, co na takové úrovni vidět nechceme,“ pravil ve vysílání televize ITV bývalý obránce a uznávaný expert Gary Neville. „Bylo to zoufalé, velké zklamání. Hráči působili letargicky, málo napadali, s balonem u kopaček pracovali pomalu.“



Velkým zklamáním na turnaji je zatím kapitán Harry Kane. Obávaný střelec se nedostává do hry ani do nebezpečných situací.

Během Eura ještě nevypálil na bránu, v obou zápasech byl střídán. Zatímco proti Chorvatsku to bylo v 82. minutě za stavu 1:0, tentokrát šel na střídačku v 74. minutě. Trenér Southgate chtěl nasazením Marcuse Rashforda oživit hru.

Kane se podle datových analytiků potkal s balonem pouze devatenáctkrát, což je jeho nejmenší počet dotyků v reprezentačním utkání (když odehrál minimálně poločas).

„Nevypadá svěže. Nemění rychlost, zdá se, že má těžké nohy, zřejmě se v něm nakumulovala dlouhá sezona,“ přemítal bývalý reprezentant Chris Waddle. „Není ve své kůži,“ připojil se Neville.



Kanonýr Tottenhamu měl v 29. minutě příležitost, hlavičkou v pádu minul, jinak ho skotští obránci eliminovali.



„Musíme se na zápas podívat jako na výkon celého týmu a ne jen jednoho člověka. Skotové ho velmi dobře ubránili. Když máte kolem sebe pět hráčů a nemáte moc prostoru, je to těžké. Soupeř byl důrazný a dobře bránil,“ mínil Southgate, který pak autora 34 reprezentačních branek čtvrt hodiny před koncem vystřídal.

„Potřebovali jsme více náběhů za obranu a cítil jsem, že Marcus Rashford nám dodá novou energii. Chtěli jsme vyhrát,“ prohlásil anglický trenér.



Za to, že střídal jen dvakrát a nevyužil všech pět možností na okysličení mdlé hry, čelí Southgate také kritice. Stejně jako za některá rozhodnutí.

„Já nechápu, proč šel dolů zrovna Phil Foden. Jenom na lavičce zůstane sedět Jadon Sancho, který má za sezonu patnáct gólů a dvacet asistencí... Potřebujeme na place tvořivé typy. Je mi za nás trapně,“ prohodil Wright. „Skotové naopak zaslouží veškeré uznání, hráli báječně.“

Neville ve studiu ITV vyzdvihl výkon skotských středních záložníků Johna McGinna, Billyho Gilmoura a Calluma McGregora. „Zcela předčili anglické trio, běžecky i na balonu,“ uvedl někdejší kapitán Manchesteru United.

„Všechny skotské řady byly lepší než anglické, snad až na gólmana Pickforda. Jediný hrál na očekávané úrovni,“ uvedl Neville. „Jinak byli Skoti vážně o mnoho lepší.“



Jeho bývalý spoluhráč z United, nesmlouvavý záložník Roy Keane, kritizoval i anglické zahrávání standardek. Připomněl, že při tažení na mistrovství světa 2018, které pro Southgateův výběr skončil čtvrtým místem, si tým tímto způsobem uměl pomoci.

„Je to zbraň pro časy nouze, pro chvíle, kdy se vám nedaří,“ prohodil Keane. „Jenže exekuce standardních situací měly proti Skotsku ke kvalitním daleko. Kolikrát trefili hned prvního hráče?“



Angličané se na závěr skupiny D utkají s českou reprezentací v úterý 22. června od 21 hodin tuzemského času ve Wembley. Půjde o prvenství, ale i definitivní stvrzení postupu do osmifinále.