Angličanům se izolovali Chilwell a Mount, objímali se s nakaženým Skotem

Chilwell a Mount se po bezbrankové remíze s Gilmourem zdravili a objímali.

Skotský záložník byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu, v pondělí ale tým oznámil, že kvůli pozitivnímu testu na covid-19 musí do desetidenní izolace, takže přijde o úterní duel proti Chorvatsku i případné osmifinále.

Zda Chilwellova a Mountova preventivní izolace znamená, že nebudou v anglickém mužstvu pro úterní duel ve Wembley, zatím není jasné. Záložník Mount byl v obou dosavadních duelech v základní sestavě, levý obránce Chilwell ještě na turnaji nenastoupil.

„Momentálně nevíme, jak to bude“ uvedl trenér anglické reprezentace Gareth Southgate na tiskové konferenci k případné absenci dua z Chelsea. „Je to nejasné a hodně se o tom v zákulisí jedná, celé se to prošetřuje. Aktuálně jsou v izolaci a snad během příštích dvanácti hodin se situace nějak vyvine,“ pokračoval v předvečer duelu s Českem.

„Je to každopádně rušivé, ještě ráno jsme s hráči mluvili na tréninku, po něm nám oznámili, že je situace taková, jaká je,“ kroutil hlavou Southgate. „Ať to dopadne jakkoliv, musíme to akceptovat jako realitu a přizpůsobit se tomu.“



Anglická Fotbalová asociace (FA) uvedla, že o izolaci hráčů Chelsea rozhodla z preventivních důvodů a po konzultaci s národní zdravotní agenturou PHE. Zároveň FA oznámila, že všichni členové týmu měli v pondělí negativní testy na koronavirus.

Čeští fotbalisté se v úterý střetnou s Anglií o vítězství ve skupině, svěřencům trenéra Jaroslava Šilhavého stačí ke konečnému prvnímu místu v tabulce získat bod.