Trochu se zdráhá. Neví, jestli on je ten pravý, kdo by měl komentovat anglický fotbal. Ale kdo vlastně jiný? V Anglii žije bývalý zpravodaj České televize a dodnes spolupracovník českých médií Ivan Kytka bezmála 30 let, možná tam zůstane na důchod. V roce 1996 byl u toho, když tam Češi šokovali. Denně chodil na tiskovky a rozhovory do hotelu v Prestonu, Karlu Poborskému překládal chvalozpěvy z britských novin.