Postup jen pro vítěze? Každá chyba bude v tabulce trestána, tuší kouč Hradce

Na hráče čeká ještě o jeden zápas méně, pole účastníků navíc zchudlo o dva týmy. I kvůli zpožděnému startu nabídne druhá liga na podzim jen dvanáct kol, celkově jich je v soutěži pouze šestadvacet.



„Každá chyba bude z pohledu postavení v tabulce nekompromisně trestaná,“ říká před startem ročníku, jenž se odehraje pouze se čtrnácti týmy, kouč Hradce Zdenko Frťala. „V předešlých ročnících, v nichž se hrála baráž, jste mohli zakopnout a mít naději dostat se do ligy z baráže. To teď padá.“

Výhodou může ale být to, že zápasy nepůjdou tak rychle za sebou...

Možná je to lepší v tom, že hráči nebudou tolik opotřebovaní, jako tomu bylo v dohrávce jara. Když se jakéhokoli hráče zeptáte, jestli radši hraje, nebo trénuje, řekne vám, že raději hraje. Pro nás trenéry je pak o to složitější určit základní sestavu.

Ta se během jara poměrně hodně měnila.

To ale bylo specifické z pohledu zranění a koronavirové pauzy, zápasy šly rychle za sebou. Pokud si ti, kteří se do základní sestavy dostanou, budou svoje místa držet, bude to znamenat, že se nám daří a nemusíme se sestavou rotovat tak jako na jaře.

Jste u týmu třetí rok, mohlo by to být finále v cestě za postupem?

Někdy zakopnete i ve finále, my se ale pasujeme do role aspirantů, kteří se chtějí pokusit o postup do první ligy. To je závazek vůči fanouškům, sponzorům, majitelům. Jedna věc ale je jít do soutěže v roli favorita, druhá věc, jak se s ní dokážeme vypořádat.

Kdo podle vás bude největším konkurentem v plnění tohoto předsevzetí? Dukla Praha, Viktoria Žižkov, o kterých se v této souvislosti nejvíc mluví?

My nejsme naivní, abychom si mysleli, že soutěž bude jednoduchá. Druhá liga je tak nevyzpytatelná, že jakmile podceníte sebemenší detail... Osobně jsem přesvědčený, že vedle těchto týmů zase vylétne nějaký, se kterým nikdo nepočítal.

Přišli čtyři noví, vesměs ofenzivní hráči. Z odchodů asi bude nejvíc cítit ten stopera Martince do Jablonce. Jak jste s těmito změnami spokojený?

Spokojený jsem s tím, že přišli hráči, o které jsme stáli.

Většinou do ofenzivy, která v minulé sezoně týmu vždy nevycházela.

Já bych se ale nerad bavil jen o útočné fázi, protože základ úspěchu je vždy položen hlavně v poctivé defenzivě celého týmu. Ukázali jsme, že pokud jsme v držení míče a všichni kluci chtějí útočit, jsme nebezpeční. Na druhou stranu víme, že ne všem je dané i bránění. Pokud to do ofenzivních hráčů dostaneme, naše hra by měla být vyrovnanější než v minulé sezoně.

Co říkáte stadionu, jehož výstavba se sice po dobu vašeho angažmá snad i přibližuje, ale ještě nezačala?

Za dobu, co jsem tady, už to nijak neprožíváme. Pevně věříme lidem, kteří to mají na starosti, tohle rozhodnutí náleží jim. Nám nezbývá nic jiného, než jim ještě víc zamotat hlavy, aby byli našimi výsledky a výkony ještě víc přesvědčeni, že fotbal nehrajeme pro sebe. Chceme ho hrát pro lidi a lidi v celém regionu by si stadion zasloužili. Všichni věříme, že to dobře dopadne, a už to nemáme v hlavě tak, jako jsme to měli v první sezoně.