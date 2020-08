Přiblížili jsme se tomu, co chceme hrát, těšilo hradeckého asistenta po výhře

Druholigový celek v létě ještě ani jednou neinkasoval, navíc hlavně v první půli, stejně jako v už zmíněném zápase s Teplicemi, předváděl fotbal, na který se dalo koukat.

„V první půli jsme se přiblížili tomu, co chceme hrát,“ uznal dobrý výkon mužstva Ondřej Prášil, asistent hlavního hradeckého kouče Frťaly.



Pokud by chtěl někdo namítnout, že třetiligový soupeř by přece jen měl sloužit spíše na rozehrání a neměl by být nebezpečný, před zápasem bylo jasné, že obezřetnost bude na místě. Přepeře totiž o víkendu hrály přípravu s prvoligovým Libercem a porazili ho 1:0. Nic na jejich úspěchu nemění ani to, že favorit byl hodně nekompletní a po nedávném exodu opor do pražské Slavie na adekvátní posily teprve čeká.

Hradečtí, kteří se na hřiště soupeře vypravili téměř kompletní, od úvodu dominovali. Jen útočník Vašulín, jehož příchod z Chrudimi se vedení hradeckého klubu podařilo dotáhnout pouhých pár hodin před zápasem, se dostal v prvních deseti minutách do dvou šancí.

Neproměnil je, ale jeho spoluhráči ho zastoupili a stačilo jim na to pouhých pět minut. Nejprve se po dvaceti minutách hry krásně z přímého kopu trefil Kateřiňák a o pět minut později další standardní situaci využil Leibl. Rada pěkně odcentroval, míč propadl na zadní tyč k Leiblovi a ten ho s přehledem uklidil do branky.

„V útoku to bylo v pořádku, vedle dvou branek jsme předvedli spoustu hezkých kombinací a pěkných akcí. Mohli jsme dát i víc gólů,“ pochvaloval si hradecký trenér.

Druhá půle vyznívala podobně - jen s tím rozdílem, že obměněná hradecká sestava přece jen soupeře do dvou šancí pustila. Naštěstí ani jeden domácí střelec Ottmarovu branku netrefil. „Když se sestava prostřídá, organizace hry někdy vázne,“ komentoval druhou půli Prášil.

Přesto mohl Hradec minimálně o jeden gól svůj náskok zvýšit. Nejblíže k tomu měl Šípek, jenomže jeho penaltový pokus brankář Přepeří Truksa zlikvidoval. Skóre se tak ve druhém poločase změny nedočkalo. „Vyhráli jsme a udrželi jsme vzadu nulu. Ale nesmíme usnout na vavřínech,“ uvedl trenér.

Hradci v Přepeřích kvůli lehčímu zranění chyběl útočník Dvořák, střelec vítězné branky v utkání s Teplicemi, jehož příchod z prvoligové Olomouce se dotahuje. Nehrál ani stoper Martinec, jenž má namířeno do rovněž prvoligového Jablonce.

Po dvou zápasech mimo Hradec se tým v sobotu představí na domácím stadionu, jeho soupeřem bude třetiligový Chlumec nad Cidlinou.