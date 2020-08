Hotovo, dotvořeno. Další změny už Hradec do startu druhé ligy neplánuje

„V tuhle chvíli je kádr poskládaný. Máme dvacet hráčů, se kterými jdeme do boje,“ poznamenal k tomu sportovní ředitel hradeckého klubu Jiří Sabou.



Hradec před novou sezonou přivedl především ofenzivní borce: dva klasické útočníky Pavla Dvořáka a Daniela Vašulína, k nim pak ofenzivní záložníky Filipa Novotného a Jana Závišku. Všichni v přípravě ukázali, že by týmu mohli pomoci zvýšit produktivitu. Ostatně všichni v přípravě vstřelili minimálně jeden gól.

„Jsem moc rád, že se příchody podařilo realizovat, noví hráči přinesli kvalitu,“ je přesvědčen Sabou. Přitom by rozhodně nechtěl podceňovat borce, kteří v kádru už byli: „Zároveň za pochodu dozrávají naši mladí hráči, myslím, že v týmu je zdravé konkurenční prostředí, máme zdvojené posty, z týmu cítím energii.“

Hradec vstoupí do druholigové soutěže nedělním domácím zápasem s Vlašimí, o týden později vyrazí do Jihlavy, poté následuje první reprezentační přestávka. Druhá liga má letos jen 14 účastníků, do první postoupí pouze vítěz.