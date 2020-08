Hradecké fotbalisty prověří Teplice, první test naznačí možné změny

„Je to první zápas, šanci dostanou všichni hráči. Teplice jsou ligový tým, prověří nás důkladně,“ uvedl hlavní trenér hradeckého mužstva Zdenko Frťala.

Když už jsme u těch šancí, tak jimi začněme. Sobotní dopolední duel, který má výkop v 10 hodin, bude první příležitostí obléknout hradecký dres hned pro čtyři borce. Ale u Pavla Dvořáka, o jehož příchodu z Olomouce se jedná, to neplatí tak doslova, protože tento útočník za Hradec, než před čtyřmi lety odešel do Jihlavy, dlouhá léta hrál. Novinka to ale bude pro dalšího útočníka Daniela Vašulína, jehož příchod z druholigové Chrudimi se vedení hradeckého klubu snaží v těchto dnech dotáhnout.

Možnost vyzkoušet si poprvé hradecký dres dnes s velkou pravděpodobností dostanou křídelníci Filip Novotný a Jan Záviška. Pro ně to bude příležitost k seznámení se spoluhráči, s nimiž budou kabinu Hradce na podzim sdílet zcela jistě. Novotný se totiž Hradci upsal na příští dvě sezony, Záviška bude v Hradci zatím půl roku hostovat.

Úvodní zápas letní přípravy se však nebude týkat některých hráčů z jarního kádru. Jana Mejdra a Davida Doležala do něj nepustí předcházející zranění, po jehož vyléčení se budou do zápasového zatížení teprve vracet. Kvůli zranění nebude hrát ani Otto Urma, ten k němu přišel tento týden, jenž byl pro hradecké fotbalisty v letní přípravě první.

Další dva fotbalisté budou chybět proto, že s největší pravděpodobností v nejbližších dnech klub změní. Ten hradecký nyní jedná o odchodu Kristiána Zbrožka, Filip Firbacher zamíří do zatím neurčeného klubu na hostování. Dnešní zápas se netýká ani stopera Jakuba Martince, který by se v nejbližších dnech měl stát hráčem prvoligového Jablonce.

Dnešní utkání je první z pouhých tří, které ve zkrácené přípravě hradecký tým sehraje. Už za dva týdny na Hradec totiž čeká utkání úvodního kola pohárového MOL Cupu, o týden později bude zahájena druholigová soutěž. V následující sezoně bude mít jen čtrnáct účastníků, její losování je na programu ve středu.