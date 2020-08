Jsem spokojený, všichni noví hráči se předvedli, těší hradeckého kouče Frťalu

Zdaleka nebyl jediný, kdo svým výkonem v hradeckém dresu zaujal. U Pavla Dvořáka to ale historie zaznamená asi nejvíc. Zkušenému útočníkovi, který stojí před návratem do Hradce po čtyřech letech, totiž stačilo necelých deset minut na to, aby předvedl, kde je jeho velká síla.

Za oněch necelých deset minut se totiž dostal do dvou výborných příležitostí a tu druhou v 9. minutě proměnil ve vedoucí a nakonec i vítězný gól Hradce.

Gólovou šanci mu výborným průnikem připravil Adam Vlkanova, po jehož zpětné přihrávce Dvořák míč uklidil levou nohou přesně k odkrytému levému rohu teplické branky.

„Dobře se předvedl nejen Dvořák, ale všichni čtyři noví hráči, kteří nastoupili. Všichni ukázali takový potenciál, proč jsme je do týmu chtěli,“ uvedl trenér hradeckého mužstva Zdenko Frťala.

Vedle Dvořáka, jehož příchod z prvoligové Olomouce vedení hradeckého klubu dotahuje, to byl další útočník Vašulín, jenž na tom je s příchodem, tentokrát z Chrudimi, podobně jako Dvořák.

Kvalitní výkony předvedli i další ofenzivní borci Novotný a Záviška. Ti už mají minimálně pro podzim působení jisté, Novotný z Jihlavy dokonce přestoupil a s klubem se dohodl na dvouleté smlouvě.



Hradec se ke svému prvnímu zápasu krátké letní přípravy vypravil do Roudnice nad Labem. Předvedl tam velmi dobrý výkon, za prvoligovým soupeřem v ničem nezaostával, či spíše naopak. Dařila se mu kombinace, v obraně byli hráči jistí a v útoku si dokázali vypracovat více šancí než soupeř.

„Jsem spokojený s celým zápasem, Teplice jsou kvalitním soupeřem. Na druhé straně, i když to bylo velmi dobré utkání, tak jedna vlaštovka se jaro nedělá,“ poznamenal spokojený kouč Frťala.

V zápase vystřídal 19 hráčů a dva brankáře. Z loňského kádru chyběli kvůli zranění Mejdr a Urma, k nim se vedle Frýdka, jemuž skončilo hostování a vrátil se do pražské Sparty, přidali ještě Zbrožek a Firbacher. První z nich si hledá angažmá, druhý půjde na hostování.



Právě z absence odcházejícího Zbrožka měl Frťala trochu obavy: „Byl jsem překvapený, jak to v naší hře šlapalo. A jsem rád, jak se naši hráči dokázali i hlasem povzbudit a organizovat hru. Po odchodu Zbrožka bylo potřeba, aby tuto jeho roli na sebe někdo vzal. A hráči slyšet byli.“

Stejně tak ho potěšilo, i když ne tolik překvapilo, jak dobře svoji roli zvládla obrana, v níž byl v první nejstarší dvaadvacetiletý Čech, jehož doplnili o rok mladší Král, a dokonce o tři roky mladší Donát.

„Nepřekvapilo mě to, v tomto složení jsme už dohrávali minulou obranu. Systém neřeším, ale důležité je, že ve hře byla organizace a komunikace. A jsem také rád, že si proti takovým útočníkům, jakými jsou Řezníček, Jakub Mareši či Moulis dokázali, že jsou schopní to zvládnout.“

Druhou ze tří letních příprav Hradec sehraje už ve středu v Přepeřích, v sobotu pak přijede Chlumec.