Neslavme, ještě to není jisté, brzdí nadšení brněnský kapitán Řezníček

Šestnáctibodový náskok na Vlašim pět kol před koncem s tím, že Vlašim má ještě zápas k dobru, selhání Zbrojovky posouvá do roviny absolutní matematické teorie.

V sobotu však ještě musí s oslavami počkat na výsledek večerního utkání Vlašimi proti Ústí nad Labem. Pokud by Vlašim ztratila, Zbrojovka je s předstihem znovu prvoligová.

Brno po klopýtnutí s rezervou pražské Sparty ubojovalo Ústí silou vůle a nejinak se rodilo vítězství i v Drnovicích, kde Vyškov hraje své domácí zápasy.

„S výsledkem jsem maximálně spokojený, menší spokojenost však je u mě s předvedenou hrou. Chtěli jsme hrát kombinační fotbal, rychlou hru. To nám překazil terén. Vysoká tráva, hrbaté hřiště a jak byl terén suchý,“ prezentoval smíšené pocity brněnský trenér Richard Dostálek.

Ty měl i kouč Vyškova, jenže naprosto opačné. „Jsem zklamaný z výsledku, ne z výkonu. Slušela by tomu víc remíza 1:1,“ hodnotil utkání Jan Trousil.

Pro nervozitu na kopačkách svých svěřenců má Dostálek pochopení. „Udělat ten předposlední či poslední krok je vždy těžké. Vidím na hráčích, že to v hlavách mají, že řeší tuto situaci a vidina oslavy postupu na nich je. Brzdí to ale myšlenky a zpomaluje nohy. Na tohle si musíme ještě dát pozor a udržet mužstvo v absolutní koncentraci,“ uvědomuje si trenér.

Zbrojovka prokázala svoji největší letošní devízu, tedy trpělivost v čekání na šanci. Z toho Dostálek ale nadšený nebyl. „Hrozně bych si přál, aby to bylo v klidu. Zatím to tak ale není, zápasy někdy musíme otáčet v koncovkách. Dnes jsme se zase svým způsobem třepali o výsledek, protože domácí byli nebezpeční ze standardních situací a vytvořili si několik příležitostí,“ přiznával kredit bezstarostnému soupeři.

Trpělivost ukazují Brňané i v čekání na definitivní jistotu. „Ještě tam nejsme, ještě ne,“ bránil se diskuzím střelec vítězné branky Jakub Řezníček.

„Necháváme to být a nemáme žádný sraz. Vlašim dnes myslím vyhraje, takže se nemá cenu o tom bavit. Já si to stejně chci uhrát ve středu doma,“ nechtěl o postupových klíčích mluvit.

Tlak na tým Zbrojovky však bere za samozřejmost. „Naši fanoušci chtějí vyhrávat stejně jako my, to je normální. Kluci se odsud přeci chtějí posouvat do ještě větších týmů a tam ten tlak bude zrovna tak vyšší. To je normální věc,“ odmítal letos patnáctigólový útočník strach z úspěchu.

I jeho vynikající produktivitou je Zbrojovka v takovém laufu. A jeho spojení s klubem by mělo pokračovat. „Jsme už nějak domluvení, věřím, že vše dopadne, jak má,“ odhalil po utkání.

Ani Dostálek neplánuje pozorně sledovat večerní duel.

„Tak, jak soupeř kouká na nás, my budeme sledovat jej. Koukneme se na výsledky a nikomu dnes nebudeme fandit. Máme jasně nastavený plán. Dnes a v neděli mají hráči volno, v pondělí se sejdeme, v úterý nás čeká předzápasová příprava a ve středu uděláme důležitý krok k tomu, aby Zbrojovka byla prvoligová,“ vyhlíží už středeční zápas s Třincem (19:00) bez ohledu na výsledky tohoto kola.