Fotbalová Zbrojovka se vrací do první ligy, Žižkov sestupuje do třetí

Brno po loňském pádu z nejvyšší soutěže potvrdilo pozici hlavního favorita druhé ligy. Svěřenci trenéra Richarda Dostálka se poprvé dostali do čela tabulky po 8. kole, od té doby už vedení nepustili a jen navyšovali náskok. V dosavadním průběhu druholigové sezony vyhráli 19 utkání a připsali si jen čtyři porážky.

Zbrojovka vloni sestoupila do ročním působení v nejvyšší soutěži, kam se před dvěma lety vrátila po dvou sezonách.

Od zavedení nadstavby do nejvyšší soutěže postupuje z druhé ligy přímo jen vítěz, celky na druhém a třetím místě čeká baráž. Pokud by se na druhé nebo třetí příčce umístilo sparťanské „béčko“, baráž by nehrálo kvůli tomu, že Letenští mají mezi elitou A-tým.

Brněnští před vloženým kolem vedli tabulku o 14 bodů a definitivu postupu si mohli zajistit sami proti Třinci, nebo v případě zaváhání Vlašimi. Středočeský celek v drnovickém azylu Vyškova brzy inkasoval, poté co se v 18. minutě trefil domácí Vintr. Vlašim už stihla jen srovnat, po hodině hry proměnil penaltu Křišťan.

Středočeský celek přesto drží druhé místo v tabulce s dvoubodovým náskokem na třetí „béčko“ Sparty, které jen remizovalo s Jihlavou 1:1. Stejně bodů jako Pražané má i čtvrtá Líšeň.

Loňský sestupující z první ligy Opava na hřišti posledního Žižkova dvakrát dotáhla ztrátu, ale jen remizovala a na třetí místo ztrácí z páté příčky dva body. Domácí Viktorii by od definitivy sestupu uchránilo už jen vítězství. Tradiční pražský celek si zahraje třetí ligu poprvé od sezony 2015/16.

Pět z šesti odpoledních zápasů skončilo remízou. Smírně se rozešly i Příbram s Chrudimí (0:0) a Ústí nad Labem s Duklou Praha (1:1). Ze tří bodů se radovalo jen Táborsko, které vyhrálo 2:1 v Prostějově.

FK Viktoria Žižkov : SFC Opava SFC Opava 2:2 (1:1) Góly:

18. Súkenník

71. Vandas Góly:

28. Šigut

81. Janoščín Sestavy:

Halouska – Bazal (76. Aggoun), Žežulka, Š. Gabriel, Muleme – Súkenník /K/, Sixta (83. Reteno Elekana) – Osmančík (76. Voltr), Batioja (88. Fawzí), Novák (83. Kopičár) – Vandas. Sestavy:

Digaňa – Celba, Žídek /K/, Janoščín, Kadlec (46. Ščudla) – Šigut (64. Pikul), Darmovzal (74. Kramář), Rychlý (46. Macháček), Didiba (46. Bílek), Helešic – Rataj. Náhradníci:

Soukup – Richter. Náhradníci:

Lasák – Helebrand. Žluté karty:

29. Sixta, 34. Bazal, 86. Muleme Žluté karty:

89. Bílek Rozhodčí: Raplík – Pfeifer, Poživil Počet diváků: 453

AC Sparta Praha B : FC Vysočina Jihlava FC Vysočina Jihlava 1:1 (1:0) Góly:

8. L. Juliš Góly:

62. Selnar Sestavy:

Tůma – Suchomel, Piško (C), Červak (84. Vydra), Polidar – Ryneš, Jonáš, F. Souček (68. Pudhorocký), Goljan (59. Dudl) – L. Juliš (68. Turyna), Kozák (59. Holoubek). Sestavy:

Jágrik – Křišťál, T. Vlček, Krčík, T. Svoboda – Křivánek (90. Shudeiwa), Selnar (76. Vedral), Lacko (C), Tureček (90. Musil), Peřina (67. Fila) – Zoubele (76. Tall). Náhradníci:

Kotek – Tvaroh. Náhradníci:

Vejmola – Belaid. Žluté karty:

Žluté karty:

41. Křišťál, 89. Krčík Rozhodčí: Švagr – Vyhnanovský, Matoušek Počet diváků: 183

1.FK Příbram : MFK Chrudim 0:0 (0:0) Sestavy:

Melichar – Tregler, Kvída, Halinský, Petrák – Vokřínek (83. Soldát), M. Čermák, Pilík (C) (60. Vávra) – Gembický (73. Procházka), Novotný, Wágner. Sestavy:

Floder – Koželuh, Míka, Donát, Sokol – Jan. Řezníček – Kesner (C) (90+2. Drahoš), Průcha (72. Šejvl), Záviška (58. Firbacher), P. Juliš – M. Šplíchal (58. Kejř). Náhradníci:

Smrkovský – Schindler, Hájek, Antwi. Náhradníci:

Ordelt – Voj. Řezníček, Vrána. Žluté karty:

68. Wágner, 82. Tregler Žluté karty:

90+3. Kejř Rozhodčí: Franěk – Arnošt, Leška

FC Zbrojovka Brno FC Zbrojovka Brno : FK Fotbal Třinec 2:1 (-:-) Góly:

16. Jak. Řezníček

38. Bedecs (vla.) Góly:

43. Machuča Sestavy:

Šiman – Hrabina, Endl, Šural, Bariš – Texl – Fousek, M. Ševčík – Nečas, Jak. Řezníček (C), Přichystal. Sestavy:

Hasalík – Szewieczek, Foltyn, Bedecs, Hýbl – Omasta, Habusta (C), Machuča, Kania – Petráň, Juřena. Náhradníci:

Berkovec – Hlavica, Dav. Jambor, J. Hladík, Blecha, A. Čermák, Kohoutek. Náhradníci:

Paleček – Buneš, Nešický, Weber, Samiec, Zogata, Klusák. Žluté karty:

33. M. Ševčík Žluté karty:

Rozhodčí: Kotala – Podaný, Žurovec

FK Ústí nad Labem : FK Dukla Praha FK Dukla Praha 1:1 (0:0) Góly:

80. D. Černý Góly:

47. Konan Sestavy:

J. Plachý – Švanda, Brak, Čítek, Kurka – Gedeon (64. Čičovský), Miskovič (C) (76. Strada) – D. Černý (90+6. Tymošenko), Jiránek, Ogiomade – Krobot. Sestavy:

Reichl – Ruml, Kulhánek, Konan, Kovernikov – Skopec (78. Piroch) – D. Souček (C), Habovda, David Breda (60. David Kozel), Šebrle (83. Červenka) – Kim (83. Buchvaldek). Náhradníci:

Němec – Hudec, Pražák, Kabancov. Náhradníci:

Rada – Cienciala, Pázler. Žluté karty:

Žluté karty:

32. Skopec Rozhodčí: Adámková – Ratajová, Lakomý; delegát: Peřina; technický delegát: Neuberg Počet diváků: 893

1. SK Prostějov : FC MAS Táborsko 1:2 (1:1) Góly:

45+3. Bartolomeu Góly:

17. Tijani

90+1. Mrsic Sestavy:

Bárta – Zukal, Omale (46. Kopřiva), Hönig (74. Amobi), Bialek (74. Stříž), Schaffartzik, Jiráček, Zapletal, Bartolomeu, Kušej, Koudelka. Sestavy:

Zadražil – Navrátil, Tusjak, Holiš, Javorek, Liepa, Vozihnoj (89. J. Šplíchal), Mezera, Kosek, Tijani (89. Mrsic), Robakidze (63. Krch). Náhradníci:

Nemrava – Klimeš. Náhradníci:

Janáček – J. Mach, Almeida. Žluté karty:

67. Bialek Žluté karty:

41. Navrátil, 77. Krch

MFK Vyškov : FC Sellier & Bellot Vlašim 1:1 (1:0) Góly:

18. O. Vintr Góly:

61. Křišťan Sestavy:

Kinský – Oulehla, Harušťák, F. Štěpánek, Ilko – Kanakimana (81. Lual), Cabadaj (66. Ackroyd), Lahodný, Lacík (81. Němeček) – Moučka (69. M. Sedlák) – O. Vintr (C) (69. Klesa). Sestavy:

Vágner – Icha, Broukal, Pe. Breda (C), V. Svoboda – Jurásek (90+3. Lehoczki), Křišťan, Zinhasović (86. Krunert), Suchan (90+3. Kneifel), Rigo (46. Solomon) – Gning (84. Toula). Náhradníci:

Spurný – Matys. Náhradníci:

Řehák – M. Hošek. Žluté karty:

54. Kanakimana, 62. Harušťák Žluté karty:

Rozhodčí: Ulrich – Hurycg, Pochylý Počet diváků: 578