Brněnský kouč Dostálek po utkání s Vyškovem: Na ligu by to nestačilo

Čtrnáctibodový náskok a pět zápasů do konce druhé soutěže však ukazují, že by Zbrojovka musela v závěru úplně vybouchnout, aby přišla o své místo na čele a přímý postup zpět do ligy. Vytrvalost a jistota, že příležitost udeřit přijde, však dává fanouškům klid a deptá soupeře.

„Mančaftům proti nim se zdá, že jsou vyrovnaným soupeřem, jenže ty týmy nejsou tak kvalitní vpředu jako Zbrojovka a nemají takové zakončovatele,“ vystihl strategii svého bývalého týmu a zároveň sobotního soupeře trenér Vyškova Jan Trousil.

Sám však uznává, že na tento zvláštní klid Zbrojovky neměl pro své svěřence rady. „Řezníček, Přichystal, Fousek či Nečas s Ševčíkem. Tihle kluci jsou ve finální fázi a hlavně přechodu do útoku nadstandardní, a jestliže je nepotrestáte, jako my dnes dvakrát, tak vám Berkovec vytáhne jednu střelu a pak přijde jedna akce, kdy vám Řezňa odskočí a uklidí to do branky,“ popsal Trousil častý průběh duelů Zbrojovky na příkladu soboty.

Jeho bývalého spoluhráče Richarda Dostálka, současného kouče Zbrojovky, tato taktika klidným nenechává. Naopak by raději jasnější průběhy, zvlášť v koncovce soutěže. „Hrozně bych si přál, aby zápas jednou proběhl v klidu. Zatím to tak ale není, utkání někdy musíme otáčet v koncovkách. Dnes jsme se zase svým způsobem třepali o výsledek, protože domácí byli nebezpeční ze standardních situací a vytvořili si několik příležitostí,“ vracel Dostálek parťákovi komplimenty.

Řezníček v Brně zůstane

Svému týmu naopak herně spílal. „S výsledkem jsem maximálně spokojený, méně nadšený jsem z předvedené hry. Dnešní výkon by na první ligu určitě nestačil,“ uvědomoval si trenér. „Prvoligový mančaft by nás asi potrestal. Řekli jsme si, že Vyškov bude hrát na brejkové situace, přesto jsme asi čtyři útoky v prvním poločase zakládali středem a soupeř nám to hned vypíchl. Šli do rychlých protiútoků, to se nesmí stávat. Zvlášť když si o tom říkáme předem,“ doplnil hned kouče kapitán Jakub Řezníček.

Brněnský kapitán Jakub Řezníček zpracovává balon v duelu s Vyškovem.

Právě o jeho produktivitu a zakončení se však Zbrojovka mohla, jako už poněkolikáté v sezoně, opřít. Krom patnáctého ligového gólu se mohou fanoušci radovat také z jeho pozápasových slov o pokračování na jihu Moravy. „Já myslím, že jsme s klubem domluvení, takže věřím, že to dopadne dobře, jak má,“ hlásil snajpr s širokým úsměvem. Do nápověd, jak rychle zvednout tým na prvoligovou úroveň, se však nepouští. „Co má Zbrojovka dělat, není otázka na mě. To musí vědět vedení. Jsme dobrý tým, ale posily to bude chtít zcela jistě. O tom však musí rozhodovat management, ne já,“ bránil se šutér.

Podle Dostálka také sobotní výkon nebyl nejlepším příkladem aktuální síly kádru. „Je teprve chvíli po půlce dubna, hráli jsme šestý zápas. Únava a zdravotní stav podle toho vypadají a my nemáme až tak široký kádr, abychom si mohli dovolit do zápasu stavět jen plně zdravé hráče ve formě. Pracujeme s tím, co je. Vybíráme to nejlépe podle toho, jak si hráči řeknou o místo v tréninkovém procesu, a ti hrají,“ upozorňoval kouč, že v plné sestavě Zbrojovka na jaře ještě nenastoupila.

Vyškov si ze sobotního zápasu odnesl možná dobrý pocit, raději by si však vzal body. Nováček soutěže má už jen pětibodovou rezervu na sestupové příčky. Trousil ale upozorňuje, že hranice bezpečí bývá na třiceti bodech, k čemuž jeho tým potřebuje jen jednu remízu.