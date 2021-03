Jarní boj o záchranu zahájí posílení fotbalisté Táborska ve Vlašimi

První polovina soutěže byla pro nováčka zcela odlišná od jeho představ. Jen osm získaných bodů, pouze devět vstřelených branek, předposlední pozice a jediný získaný bod na domácím hřišti. To v zimní pauze vedlo k poměrně zásadním změnám. V mužstvu skončily dlouholeté osobnosti Martin Kučera se Zbyňkem Musiolem.

„Je to citlivé téma na všechny strany. Nejsou to bezejmenní hráči, jejich odchod nebyl jednoduchý. Přeju jim jen to dobré. Byly to klíčové osobnosti, ale už jsou pryč. Uvidíme, jestli je zastoupíme,“ bilancuje kouč.



Náhrada za opory? Z řady testů vypadly zajímavé posily. Třeba Dán Nielsen, Američan Gil, Lotyš Liepa nebo nadějní mladíci na hostování. „Máme 24 hráčů do pole a čtyři brankáře. Podařilo se nám rozšířit kádr, ale často nás oslabují zranění nebo covid,“ popisuje.

Trenér Brožek vítá zpátky v týmu i Portugalce Stephana Almeidu. „Hodně nám chyběl. Byl dlouho zraněný, prodělal silný covid,“ uvádí.

Kvalitní zimní posílení potvrzuje i počet nováčků v základní jedenáctce. „Mám o sestavě prakticky jasno. Měli by v ní být čtyři noví hráči,“ přibližuje.



Koho vybere do branky z kvarteta Šimon Pecháček, Matej Slávik, Adam Zadražil a Václav Cízler, to kouč prozradit nechtěl. „Nerad bych stanovoval jedničku. Budeme vybírat brankáře na jednotlivá utkání,“ odvětil.

Změny v kádru Táborska Příchody: Ruben Nielsen (přestup B67 Odense – Dánsko), Luis Gil (volný hráč – USA), Dušan Pinc (hostování Plzeň), Roman Holiš (hostování Ostrava), Kristaps Liepa (hostování Valmiera – Lotyšsko), Adam Provazník (pokračující hostování Ml. Boleslav), Luboš Tusjak (hostování Žižkov). Odchody: Martin Kučera, Zbyněk Musiol (oba přestup Lom), Matěj Brabec (hostování K. Vary)

Čtveřice gólmanů je však luxus. „Za normální situace by jeden z nich zřejmě odešel na hostování, ale kvůli tomu, že se nehraje od ČFL níž, tak ani ligové kluby je nemají kam posílat. Na trhu s gólmany je velký převis,“ vysvětluje.

Devět duelů na podzim odchytal nejzkušenější z nich Slávik, třikrát nastoupil Pecháček. „Všichni čtyři mají velký potenciál a v budoucnu mohou chytat první ligu. Pro nás je to příjemné a věřím, že na tomto postu budeme mít velkou kvalitu,“ přeje si Brožek.



Příprava byla v klubu už tradičně dynamická. V její první polovině Táborští testovali řadu fotbalistů, v té druhé už se soustředili na souhru a taktiku. Komplikací bylo i to, že většinu tréninků tým absolvoval na umělé trávě v Benešově. „Až v závěru jsme se vrátili domů na Soukeník, kde máme dvě hřiště s umělou trávou a novou posilovnu. Podmínky jsou tu skvělé, z toho mám radost,“ září 46letý kouč.

Výsledky Jihočeši zapsali střídavé. Porazili Plzeň B, Jihlavu a Varnsdorf, remizovali s Hradcem Králové a Duklou a nestačili na rezervy Sparty a Slavie a v generálce na Žižkov. „Střídali jsme lepší i horší pasáže. Výsledky teď nejsou tak důležité, ale prakticky v každém zápase jsme splnili dílčí cíle,“ hodnotí.



Na dvanácté Blansko ztrácí Táborsko jediný bod. Co bude na jaře rozhodovat, kdo zvládne boj o záchranu? „Hlava a týmovost,“ myslí si.

Brožkův celek vyzve řadu konkurentů na domácím hřišti, kde však ještě v této sezoně nevyhrál. „Na podzim jsme měli těžší los, ale musíme na tom zapracovat. Domácí body mohou být klíčové,“ míní.

Jarní část zahájí Jihočeši zítra od 14.30 hodin ve Vlašimi. „Dobře tým doplnili. Patří mezi nejlepších pět týmů soutěže a doma bude favoritem. Přesto chceme získat minimálně bod,“ velí.