Táborsko posily tají, boj o záchranu nepodceňuje

Táborští se rozloučili s několika fotbalisty, zároveň testují české hráče i cizince. Konkrétní však trenér Miloslav Brožek být nechce. „Je to strategie, nechceme zbytečně odkrývat karty. Dříve se nám stávalo, že nám pak testované hráče ostatní týmy přeplácely. Jasněji bude po polovině ledna,“ vysvětluje.

Aktuálně trénuje s týmem Jihočechů 25 fotbalistů. „Přivedli jsme hráče, kteří mají kvalitu. Žádný z nich není do počtu,“ doplňuje.

Příprava je pro druholigové celky v klasické délce, netradiční je ale trvání přestupového okna. To letos končí už na začátku února, a tak nikdo nemůže otálet. „Řešíme to od konce podzimu. Navíc dostat v této době cizince do České republiky, to není jednoduché. Domácí hráči nejsou, protože první liga začíná už v půlce ledna. Není kde brát,“ tvrdí.

Klub přemýšlí také o angažování hráčů na hostování z nejvyšší soutěže, i když to není filozofie klubu. „Máme je vytipované a ptáme se, jak na tom jsou. Ale odpovědi klubů jsou zatím takové, že nevědí a musíme počkat. Navíc je liga rozšířená a my nemůžeme konkurovat týmům, jako je Opava. Třeba Jiřího Kulhánka jsme chtěli také, ale chápu, že dal přednost ligové nabídce právě z Opavy,“ uvádí.

Zahrají si zimní ligu

Táborsko čeká řada přípravných utkání. Mužstvo se představí v zimní Tipsport lize, kterou načne zítra od 10.30 hodin proti rezervě Sparty. Pak v neděli změří síly s Duklou Praha a skupinu A zakončí příští středu s Hradcem Králové. Všechny duely se hrají v pražských Horních Počernicích.

„Je důležité, že nás čeká kvalitní příprava. Všechny týmy ve skupině nás prověří. Jsem rád, že nehrajeme s žádným mužstvem, které by nám téměř nepůjčilo míč. Takový duel by toho moc neukázal,“ chválí si 46letý trenér. Další přípravná klání čekají jeho tým s Plzní B a Viktorií Žižkov.

Nováček druhé ligy svede na jaře těžký boj o záchranu. V polovině soutěže má pouze osm bodů a je předposlední. „Mám z prvních tréninků dobrý pocit. Vzrostla konkurence a jsme natěšení. Oproti podzimu se kádr rozšíří, abychom splnili náš cíl,“ potvrzuje.