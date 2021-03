Oslabení, bez kouče. Fotbalové Táborsko čeká těžký návrat z karantény

Pandemie koronaviru už celý svět trápí přes rok. Nemoc se nevyhýbá ani sportovcům. Některým méně, jiným více. Táborští fotbalisté si s virem užívají své. Covid-19 jejich tým znovu dostihl a zastavil jim přípravu.

Nepříjemná je pochopitelně každá pauza. Sportovci navíc stále častěji potvrzují, že koronavirus ovlivňuje jejich návrat do formy i po bezprostředním odeznění nemoci. V Táboře však litují i nešťastného načasování další týmové karantény.



Do jara vstoupili skvěle

Jihočeši na podzim posbírali jen osm bodů a v zimní pauze mobilizovali síly, aby na jaře uchránili druholigovou příslušnost. Propustili zkušené opory, přivedli zajímavé posily a vstoupili do druhé poloviny sezony víc než dobře. Ze hřiště favorizované Vlašimi přivezli cenné tři body, opřeli výkon o týmové pojetí a potvrdili, že pro záchranu udělají maximum.

11 bodů získali Táborští ve 13 zápasech. Stačí to na předposlední pozici ve druhé lize.

Další cíl? Umocnit tříbodový zisk v domácím dvojzápase s Chrudimí a Vyšehradem, nejlépe ukončením domácího čekání na výhru v tomto ročníku.



Jenže další nařízená karanténa zmrazila táborské nadšení a vyvolala obavy, jak se na týmu další pauza projeví. „Covid nás neustále rozebírá zevnitř,“ povzdechne si táborský kouč Miloslav Brožek.

Jeho rozmrzelost je pochopitelná. Příprava se celku povedla. Naběhané kilometry, slušné zápasy a již zmiňovaný vítězný start ve Vlašimi. To vše teď další karanténa přetrhla. „Je to i psychicky hodně náročné. Byli jsme dobře naladění. Fungovali jsme jako tým, pracovali soudržně. Vydali jsme se správným směrem,“ je přesvědčený trenér.

Místo toho nastal už dobře známý scénář. Mužstvo se rozdělilo na tři skupiny podle toho, jestli fotbalisté prodělali covid loni nebo letos anebo jestli se nemoci zdárně vyhýbají. „Tyto skupiny se budeme snažit co nejvíce oddělovat. I v karanténě zdraví hráči plnili individuální tréninkové plány, ale společnou přípravu nic nenahradí,“ myslí si.

Ví, o čem mluví, protože nemoc už jeho celek ovlivnila počtvrté. „Hodilo nás to zpátky. Někteří dva týdny vůbec netrénovali. Navazovat na plnou zátěž po takové pauze je hodně těžké,“ uvědomuje si.

Mužstvo povede asistent

Táborští trénují od středy a zdaleka ne v kompletním složení. Kromě několika hráčů schází i samotný kouč Brožek, jenž se s nákazou poprvé sám potýká. Kopačky tak musí ještě na několik dní nechat ve skříni a telefonicky nebo přes počítač komunikuje s hráči a asistenty. Pozici hlavního kouče tak dočasně převezme lotyšský asistent Sergejs Golubevs. „Moc mě mrzí, že nebudu moct být s týmem. Ale hráčům věřím, že je moje absence neovlivní a zápas zvládneme,“ přeje si 46letý Brožek.

Jihočeši i z taktických důvodů nechtějí prozradit, kolik a kteří fotbalisté zůstanou mimo hru. „Budeme sestavu znovu lepit. Nemůžeme skládat tým tak, jak bychom si přáli. Rozhodovat bude odolnost,“ uvádí. Kvůli odkladu utkání čeká druholigového nováčka velmi náročný program.

V neděli od 16 hodin hostí Chrudim, v pátek pak jede do Ústí nad Labem, další středu hostí Vyšehrad, hned v neděli přivítá Prostějov, aby pak v dalším týdnu vyrazil do Hradce Králové a vyzval Blansko. Celkem šest duelů za 21 dnů, utkání každé tři až čtyři dny.

„Fyzicky nás to bezpochyby zasáhne. Vymlouvat se na to nemůžeme, k této době to patří. Ale je možné, že nás to doběhne. Hrozí i větší riziko zranění,“ doplňuje.

Záchrana vlastními výsledky zůstává pro Jihočechy prioritou. Reálná však je i možnost, že pokud se nerozehraje třetí liga, z té druhé nikdo nesestoupí. Současná pandemická situace to naznačuje.

„O tom vůbec nespekulujeme. Na to nemůžeme nespoléhat a administrativní záchrana není náš cíl. Chceme se stabilizovat ve druhé lize, kam klub patří. Po loňském postupu musí být znát posun k lepšímu, který musí vidět i vedení. A to neznamená skončit poslední nebo předposlední. Kdyby to tak dopadlo, musely by přijít změny. Proto uděláme maximum, abychom se v tabulce dostali výš,“ zdůrazňuje Miloslav Brožek.