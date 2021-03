Čtyři posily v základu a Táborsko slavilo cenné vítězství

Čtyři zimní posily vyslal do základní sestavy táborský kouč Miloslav Brožek. Scházel kapitán Jakub Navrátil, a tak pásku převzal 29letý Luboš Tusjak, který se do klubu v zimě vrátil. „Byl v našem týmu nejstarší, navíc už v Táboře hrál a páska mu na ruce neztěžkla, jak se to občas stává. Ale ono by bylo vlastně jedno, kdo je kapitán. Vsadili jsme na týmové pojetí, hráli jeden za druhého,“ ocenil Brožek.

A jeho volba vyšla. Soudržný, obětavý a týmový výkon dovedl nováčka k vítězství. „První poločas byl fotbalový. Měli jsme několik slušných pozic a soupeře zároveň do žádné tutovky nepustili. Jen jednou nás zachránil brankář Šimon Pecháček při šanci domácího útočníka,“ hodnotil. Tím měl na mysli možnost Fortune Basseyho, forvarda hostujícího ve Vlašimi z Budějovic, který si špatně zpracoval prudký pas.

Jihočeši sázeli na rychlé protiútoky. Jednou byl blízko gólu Dušan Pinc, který však vyslal slabou hlavičku. O chvíli později zaměstnala domácího brankáře tečovaná střela Petra Plachého.

Rozhodla standardní situace

„Po přestávce bylo utkání víc bojovné, do hry se vkradla nervozita,“ všiml si Brožek.

Góly scházely, a tak se potvrzovalo, že kdo vstřelí první branku, výrazně se přiblíží triumfu a dost možná to bude i gól vítězný.

To nakonec i platilo. V 57. minutě byl po pěkné individuální akci faulovaný Emanuel Tolno. Následný přímý kop z hranice vápna rozehrál Luboš Tusjak, míč z jeho levačky doplachtil na hlavu Romana Holiše, který z malého vápna hlavou trefil přesně dolní roh.

„Mám radost, že se na gólu podíleli dva noví hráči. Potvrdili tím svůj povedený výkon, stejně jako všichni ostatní,“ radoval se Brožek.

V tu chvíli však do konce zbývalo ještě dost času. Vlašim v závěrečné půlhodině zatlačila soupeře na jeho polovinu. Brzy mohl vyrovnat Filip Blecha, ale z trestného kopu těsně minul. O čisté konto Pecháčka nepřipravil ani Matěj Jurásek po průniku do vápna. Gólem neskončila ani souhra centrujícího Basseyho a zakončujícího Lucase Diase.

Táborský brankář byl v hlavní roli i v samotném závěru. Nejprve vychytal Filipa Firbachera a v nastaveném čase se společně s dalšími spoluhráči vrhl pod nohy zakončujícímu Lukáši Zukalovi. „Měli jsme obrovskou touhu po vítězství. V tom jsme soupeře o kousek předčili. Z týmu je cítit velká energie. Už první zápas ukazuje, že jsme mentálně silnější než na podzim,“ zdůrazňuje trenér Brožek.

Cenná výhra 1:0 z hřiště celku z popředí tabulky však neznamená posun tabulkou, protože uspělo i dvanácté Blansko. „Chceme tři body potvrdit doma, kde jsme nevyhráli už půl roku,“ velí Brožek, jehož tým čeká Chrudim a Vyšehrad.