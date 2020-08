Johana křísí fotbalový Most. Ale první liga teď není reálná, říká

„Podle mě by se v Mostě měla hrát minimálně třetí liga, historicky sem patří. Do dvou tří let se budeme snažit z divize postoupit,“ vyhlásil 43letý bývalý obránce a dvojnásobný český mistr se Spartou a Libercem. Nový klub založilo město a vznikl spojením dvou oddílů v Mostě.

Je pro vás výzva vrátit Most do vyšších pater českých soutěží?

Most mě dostal do velkého fotbalu, tady jsem se odrazil do ligy. Jsem místní, z regionu. A jsem rád, že se něco takového děje. Poslední roky to s fotbalem v Mostě bylo špatné. Ať už u nás na Souši, kde jsme měli problémy s malým počtem fotbalistů v kádru, tak v Mosteckém FK, který hrál střídavě divizi a krajský přebor. To je neadekvátní dějinám fotbalu v Mostě.

Jste patriot?

Pro mě je to srdeční záležitost. Díky tehdejšímu majiteli Mostecké uhelné společnosti sem přišli zkušení hráči jako Jirka Časko, Pavel Medynský. Fotbalisté, od kterých jsem se učil, kteří mi ukázali cestu. Díky nim mě to nastartovalo. Rád bych Most vrátil zpátky na tuhle vlnu; 3. liga sem patří, do budoucna třeba bude zase i druhá. Je to o penězích a umění vychovat si hráče. Není to vůbec jednoduché. Tenhle region fotbalově strašně upadá a je to ohromná škoda.

Po zlatých prvoligových časech v letech 2005-2008 přišel pozvolný pád. Kdo za to může?

Těžko se mi o tom mluví. Nebyl jsem ve vedení klubu, když se postoupilo do ligy, ani hráčsky jsem tu v té době nepůsobil. Nemám podklady, proč to dopadlo špatně. Nakonec jsem se v Mostě objevil i v první lize, bohužel se nám soutěž nepovedla zachránit. Všechno je o penězích. Nasekaly se nějaké dluhy a dopadlo to tím, že se tady nakonec hrál krajský přebor. Smutné. Chceme ty lepší časy vrátit.

V sestupové sezoně 2007/08 jste nastoupil jen desetkrát.

Na půl roku jsem vypadl kvůli zranění, nebylo to optimální. Byl jsem tady za trenéra Ščasného a šéfa pana Kabíčka, pak ještě jednou ve druhé lize, kdy klub vedl pan Stehlík a hrál jsem třeba s Gedeonem.

Jak hodnotíte roli Petra Kabíčka v mosteckém fotbale?

Podařilo se mu postoupit do první ligy. Klobouk dolů, co tehdy dokázali. Na druhou stranu to možná byl začátek úpadku. Investovaly se do klubu strašné peníze, pak došly, jenže hráči byli na něco zvyklí. A tu hráčskou kvalitu už se nepodařilo udržet. To byl jeden z důvodů, proč sešup byl tak rychlý.

Neměl Kabíček až příliš megalomanské plány a vize?

My si tykáme, těžko se mi o tom mluví. Já ho respektoval, on mě taky. Dotáhl Most do první ligy, to mu nikdo nevezme. Pak když se člověk dozví, jaké dluhy z toho vznikly... Složité pro mě to komentovat.

Může se vrátit i první liga?

Zatím to je nereálné. Nejdřív je potřeba nastavit mládež, získat k ní kvalitní trenéry, začít od nejmenších. A postupně se i s odchovanci propracovat do kvalitnější soutěže. Když budou mít kluci vidinu třetí ligy a ne jen divize nebo kraje, bude to pro ně motivace. Můžou se ukázat a posunout zase výš.

Hrajete zatím v Souši, nemrzí vás, že Masopustův stadion ještě není opravený a připravený?

Odehrál jsem na něm spoustu krásných zápasů, je to stadion pro velký fotbal. Ale něco jsem prožil jako hráč i trenér na Souši za tři roky. Atmosféra je tam jiná. Nejsou tam tak velké tribuny, přijde míň lidí, je to takové domáčtější.

Co vás přivedlo k trénování?

Trénoval jsem vlastního kluka v přípravce, pak i mládež v bývalém MFK. Třetím rokem vedu dospělou složku. V Souši jsem to měl jednodušší, protože jsem s klukama předtím tři roky hrál a osa týmu zůstala stejná. Na druhou stranu mě znali z jiného pohledu a úplně jednoduché to nebylo. Ale respektovali mě a věřili mi. Ty tři roky, které pro Souš snadné nebyly, jsme zvládli myslím nadmíru dobře.

Kam až to chcete dotáhnout?

Pokusil jsem se přihlásit na profilicenci, protože nemám nejvyšší trenérskou kvalifikaci. Chci si ji dodělat. Kam mě zavede život, jestli budu, nebo nebudu úspěšný, ukážou další roky. Ale nerad prohrávám, beru jen výhry, i díky tomu jsem se jako hráč dostal tam, kam jsem se dostal. Upřímně, velký fotbalista jsem nebyl. Měl jsem to vydřené, postavené na fyzičce, na entuziasmu, nebyl jsem líný a uměl jsem se podřídit potřebám týmu. Vždyť já začínal jako útočník a končil jako stoper. Vždycky se chci posouvat výš, něco dokázat. Trenérsky mě vytočí, když kluci tomu na tréninku nedávají všechno. Pro mě to je okamžitě signál, že je něco špatně. Nerad to vidím. A i když chodí na tréninky po práci, chci, aby se na hřišti vydali ze všech sil.

Zažil jste profesionální fotbal i v Rakousku a Turecku, nechtěl byste také profesionály trénovat, abyste se mohl víc rozvíjet?

Pokud máte větší kvalitu, můžete na kluky aplikovat věci, které mají hráči v těch vyšších levelech fotbalu v sobě automaticky zakódované. Přece jen divize je čtvrtá nejvyšší soutěž a ty návyky, které mají hráči z vyšších lig, tu nejsou. Pereme se s tím. S kvalitou soutěže roste kvalita hráčská a měla by i trenérská.

Jste impulzivní trenér?

Já nikdy jako hráč nebyl kliďas, takže jsem impulzivní. Ale udělal jsem nějaký krok, abych už tak moc nebyl. Trenér by měl být trošku nad věcí. Jsou situace, kdy člověk vyletí, i když ví, že by neměl. Ale já jsem trenér, který se svým týmem žije. Nechci říct, že komentuju každý balon, přihrávku, souboj, ale jsem s kluky a fandím jim tím, že na ně zavolám. Posuň se, neboj se, hraj! Taktické věci. Jsem takový, vždycky jsem na hřišti mluvil, i jako trenér se snažím pomáhat.

Proč se učíte sebekontrole?

Kolikrát mančaftu uškodí, že zařvete na rozhodčího, hádáte se o nějaký balon. Vyvede to z míry kluky i rozhodčí a popudíte je proti sobě. Člověk se neustále tvaruje.