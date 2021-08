Trenér Mostu vzpomíná: Siegla jsem neuhlídal, před Novotným klobouk dolů

Slavnou éru si Baník klub připomene ve středu 1. září, kdy uspořádá zápas legend Teplic a Mostu. Zahrajete si také?

Odehrál jsem tady pár sezon, ale ne v té době, kdy tahle parta pro Most vybojovala ligu, protože to jsem zrovna přestupoval do Turecka. Takže není vhodné, abych se mezi ně míchal. Snad jedině kdyby se stalo, že z toho někdo vypadne, tak bych možná naskočil. Ale jinak jsem rád, že si to kluci užijí a že přijede taková sestava.

Dorazí i legendy Sparty Horst Siegl a Jiří Novotný, kteří v Mostě hráli, soupiska vypadá nabitě.

Jsem nadšený, že se to povedlo, moc lidí nám tu opravdu z toho prvního ligového roku nechybí. Siegl a Novotný jsou asi tím největším lákadlem, ale i ostatní hráči budou zajímaví.

Potkal jste se na hřišti se Sieglem a Novotným?

Sigiho jsem několikrát hlídal, myslím, že v Příbrami přes mě šel gól od něj, takže se mi to moc nepovedlo (smích).

A stoper Novotný?

S Jirkou jsem si zahrál v nároďáku jedno dvě utkání, byl jsem s ním tedy na hřišti dokonce na nejvyšší úrovni. Byl to skvělý hráč, má spoustu titulů se Spartou, k tomu ta jeho dlouhověkost. Koukal jsem, že ještě před 14 dny hrál v 51 letech třetí ligu za Rakovník, klobouk dolů!

Za Teplice, hosty vaší exhibice, jste ligu nehrál, nebylo k tomu někdy ani blízko?

Proběhla kdysi jednání s panem Hrdličkou, že bych se vrátil do Čech a hrál za Teplice, takže k tomu nebylo daleko. Ale nakonec to nedopadlo.

Jak vy vnímáte podobné fotbalové exhibice, jako bude ta zářijová v Mostě?

Hrál jsem jich hodně, i díky tomu, že jsem si prošel nároďákem, s ním jsme měli hodně výjezdů. Dost často jezdím i se Spartou na zápasy, co pořádá Honza Berger, když se jede někam tímto směrem, případně do Německa. Mám to rád. Potkáte se s lidmi, které jste dlouho neviděl, nebo s hráči o generaci staršími. Vždy je u toho sranda, všichni si to užívají, baví mě to.

Jede se i na výsledky?

Vždy se najde někdo, kdo nerad prohrává, ale už to má nějaké meze, aby nedošlo k nějakému faulu nebo zranění. I tady před zápasem Mostu s Teplicemi určitě dojde na nějaké hecování, ale o výsledku to nebude. Možná důležitější bude to potom. Kluci si řeknou, co se událo za dobu, co se neviděli, kam dál v životě došli. I o tom to je.

Nemrzí vás, že je to jen retro zápas? Most má nyní k vrcholovému fotbalu hodně daleko.

Samozřejmě nás to mrzí všechny, nedávno jsme na Masopustově stadionu hráli přípravný zápas s Chemnitzerem, přišlo dost lidí, stadion zase ožil aspoň na ten jeden den. Je velká škoda, že mostecký fotbal je tam, kde je. Myslím, že minimálně druhá liga by se tu měla hrát, a pak by zase nějaké přátelské nebo pohárové utkání s Teplicemi mohlo mít náboj.