Most a druhá fotbalová liga? Možná brzy, v klubu se učí stavět rozpočet

„Možná bychom se v krátkém budoucnu mohli pokusit o vzestup klubu, protože Most se dá dostat do druhé ligy,“ sní ředitel klubu Jan Skýpala o návratu do profesionálního fotbalu.

Nyní Baník druhým rokem působí v ČFL, tedy na třetím stupni soutěžní pyramidy. Fanouškovský potenciál naznačil nedávný pohár s Pardubicemi, přihlížela mu na Masopustově stadionu tisícovka diváků.

Jaké jsou možnosti Mostu?

Pořád se učíme stavět rozpočet. Minulou sezonu jsme rozjeli na levno a zjistili jsme, že musíme přidat i finančně, což se ve spolupráci s městem podařilo. I letos jedeme v optimalizovaném rozpočtu, nechceme klub zadlužovat, spíš jít střídmější, ekonomičtější cestou. Je ovšem fakt, že ČFL zvyšuje odměny hráčům, trošičku se už přibližuje druhé lize.

Někteří hráči přiznávají, že je výhodnější pracovat a hrát ČFL než být profesionál ve druhé lize.

To máte naprostou pravdu. Skoro všechny týmy ČFL trénují odpoledne nebo večer, a když má hráč možnost chodit dopoledne do zaměstnání a k tomu pěknou odměnu z fotbalu, budou jeho příjmy skutečně vyšší než ve druhé lize. Na druhou stranu to je profesionální soutěž, trénují šestkrát týdně, v ČFL třikrát čtyřikrát. Sportovní dráhu je potřeba udělat přes druhou ligu, ale dohrávky kariér jsou lukrativnější v lize třetí.

Jaký tedy máte rozpočet?

Číslo nechci říkat, ale nemáme žádného významného sponzora. Kdybychom generálního našli, s jeho příspěvkem by se mohlo útočit na postup. My jdeme snahou o propojení mládeže na A mužstvo, což se podařilo. Máme tři odchovance na rozmezí základní sestavy, Michal Rjaska a Jan Skuhrovec už mají starty v základu. Ale je to hrana, jestli s tím hrát o záchranu, nebo posílit kádr i o hotové hráče. Chceme ukázat mostecké veřejnosti i mládeži, že přes náš klub se můžou dostat talentovaní kluci do velkého fotbalu. Opakuji to na každé rodičovské schůzce.

Proč se učíte stavět rozpočet?

Protože máme čtyři areály, takže energeticky a lidsky to něco stojí. Chceme zabrat i na obchodním a marketingovém úseku. Minulou sezonu se zainvestovalo do hráčského kádru pro ČFL. Zatím rozpočet nemáme naučený, klub má za sebou tři sezony, takže se tady ekonomická základna pořád tvoří.

Fúze klubů proběhla úspěšně?

Já začal v létě 2020, kdy se dva kluby Baník Souš a Mostecký FK spojily dohromady s ambicí udělat jeden jednotný, velký klub. Snad se nám to zatím daří, i když máme za sebou jeden postup a jednu záchranu.

Jaké máte letos ambice?

Na rovinu, abychom se vyhnuli tomu, čím jsme prošli minulou sezonu, abychom byli stabilizovaní a dobře doplňovali kádr směrem k budoucnu. Abychom to nešili horkou jehlou, ale byli připravenější.

Máte v amatérské soutěži hráče alespoň nějak chráněné?

Ochrana profesionálních statutů tady úplně není, hráči z ČFL se těžko prodávají. Ligové oddíly si je můžou vytáhnout s ohledem na to, že mají statut vyššího klubu. Ovšem ta částka ani pro ně není až tak malá, přece jen by museli překonávat 200 až 250 tisíc korun, což je částečná ochrana. Kdybychom tu měli supertalent, tak i já uznávám, aby šel hrát vyšší soutěž. Nějakým způsobem bychom se tam i dohodli na určitých procentech z dalšího prodeje. Možná by to mohlo být zajímavější, než se handrkovat o nějakou přestupovou částku.

Proč nepokračoval záchranářský trenér Daniel Sochor?

Nepodařilo se nám ho prodloužit, odešel na vlastní žádost. Zatím je bez angažmá. Byly dvě linie, proč nechtěl pokračovat. Vadilo mu dennodenní dojíždění z Prahy a taky bral tu práci profesionálně. Baník asi nedokázal vytvořit finanční podmínky, jaké možná očekával. Přece jen jsme zatím amatérský klub. Domluvili jsme se s Milošem Sazimou, který předtím působil v Chlumci nad Cidlinou. Trefili jsme, myslím, dobře.

Fotbalový MOL Cup, 2. kolo, Baník Most-Souš - FK Pardubice. Miloš Sazima, trenér Mostu.

V kádru máte tři polské fotbalisty Gluského, Krukowského a Bartosze i Izraelce Jakoboviciho, kde se u vás vzali?

Polské hráče měl rozjednané náš nový trenér. Nebyla to podmínka jeho příchodu, ale my se tomu nebránili, protože v létě jsme neměli přestupový trh připravený. Už teď ukázali, že mají kvalitu. Jakobovici je izraelský Američan, má občanství USA. Už odkopal sezony za Motorlet a Chlumec nad Cidlinou, v naší třetí lize se pohybuje delší dobu. Profiluje se dobře, je cizojazyčně mluvící.

Jaký je váš kádr?

Není jako na jaře, některé hráče se nepodařilo udržet. Utekli nám do Třince ve dvojičce Zinhasovič a Maksič. Tým je hodně mladý, ze starších jsou tu Glaser, Cibulka, Pátek, jinak je to skutečně juniorka. I Novotný, kterého jsme kupovali loni jako nejlepšího střelce divize, je mladý, je mu 21 let. Na jaře se rozjel, myslím, že o něj bude zájem. Máme změněný herní styl, hrajeme jednodušeji, pragmatičtěji vzhledem k výsledku. ČFL je velice náročná, atletická, běhavá, víc o fyzických předpokladech než o technických dovednostech.