Nový start fotbalového Mostu, klubu po sloučení šéfuje Skýpala

„Jsem velmi rád, že se podařilo získat takové jméno do našeho klubu,“ uvedl v tiskové zprávě Marek Hrvol, náměstek primátora a jednatel Baníku. „Věřím, že je to začátek nové éry mosteckého fotbalu, ze které budeme mít všichni opět radost a podaří se nám znovu dosahovat sportovních úspěchů, a to od mládeže až po dospělé.“

Mládežnický expert Skýpala, který se ujme funkce 1. června, působil dlouho v FK Teplice. Od roku 2005 pracoval u fotbalových sklářů jako trenér mládeže, sportovní sekretář a nakonec i jako sportovní ředitel. Je členem komise mládeže Evropské klubové asociace.

Město do nového oddílu sloučilo Mostecký fotbalový klub a TJ Baník Souš, který letos působil v divizi. Vystupuje pod hlavičkou FK Baník Most - Souš. V letech 2005-2008 se ve městě hrála 1. liga, ze sestupu a finančních potíží se klub nevzpamatoval. Naopak se před soudem řeší finanční nesrovnalosti, zpovídají se funkcionáři Petr Kabíček z ligové éry a Josef Tancoš z té současné.