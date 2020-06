Skýpala křísí fotbal v Mostě. Proč do Teplic nevzal Trpišovského?

„Naposledy jsem pracoval u ústecké mládeže jako řadový trenér, ale měl jsem zájem vrátit se do většího fotbalu, který jsem zažil v FK Teplice. Oslovila mě možnost budovat klub na zelené louce a zastavit dlouhodobý propad fotbalu v Mostě,“ osvětlil Skýpala, co ho zlákalo.

Co pro vás nová role znamená?

Je to zase fotbal na plný úvazek. Cítím se odpočatý, čtyři roky jsem mimo FK Teplice. Baník Most má dobrou historii, projekt mě oslovil, tak jsem do něj skočil. Během května jsem možná ani přesně nevěděl, do čeho jdu. Ale všude to je stejné, loví se peníze a přemlouvají hráči.

Proč začínáte od nuly?

Propojením dvou klubů dáváme mosteckému fotbalu transparentnost a důvěryhodnost. S tím do toho jde celé vedení, Marek Hrvol za město Most, Vladimír Wagner za Souš a já jako neutrální osoba a odborník.

Jaká je vize?

V dospělých bychom se v krátké době chtěli dostat do třetí ligy. Mládež hraje na druhé úrovni soutěží o záchranu, tam chceme být ve středu tabulky nebo v horní půlce.

Tréninkové zázemí je jaké?

Perfektní. Nejlepší, jaké jsem široko daleko viděl. A to se nemusíme bavit jen o Ústeckém kraji. Máme tréninkové plochy, umělky, tělocvičny i posilovny. V nich se dají některé stroje zlepšit, ale moderní posilování s vlastní váhou je možné. Jen vybrat dobrý kolektiv kondičních trenérů, ať nám to funguje.

Mostecký fotbal se po prvoligové éře potýkal s dluhy. Jakou má nyní pověst?

Pošramocenou. Když jsem se bavil s renomovanými trenéry, jestli by neměli chuť k nám jít, tak řekli ne. Třeba Marek Vait, který hraje za naše béčko a zároveň je trenér v teplické mládeži. Jeho odpověď na to, zda by nešel na plný úvazek do žákovského úseku, byla vysoce diplomatická. Že napřed chce, abychom ukázali, že jsme schopni klub stabilizovat a vrátit mu jméno a prestiž. Slušně nás odmítl.

Vás už neuspokojovalo být řadový trenér, jak jste sám řekl?

Já Ústí nad Labem nechci postavit do špatné pozice. Přicházel jsem tam s tím, že řadový trenér chci být. Předtím jsem měl v FK Teplice vysokou funkci, v Chomutově jsem byl něco jako šéftrenér mládeže. V Ústí se sezona úplně nepovedla i skrz koronavirus a do další nebylo jasné moje zařazení. Nakonec tedy to lákání velké práce pro fotbalový klub u mě převážilo.

Pere se ve vás, jestli být trenérem, nebo funkcionářem?

Po odchodu z FK Teplice jsem si určitě chtěl zkusit trénování, mám nejvyšší trenérskou licenci a ještě nikde jsem ji nepoužil. Šel jsem tedy do Chomutova, kde jsem strávil dvě sezony na opravdu jednoduché pozici. Myslím, že se mi tam dařilo, že si mě díky tomu vybral FK Ústí nad Labem. V Mostě pomůžu taky trenérsky, ale beru to jako výpomoc pro trenérské kádry mládeže. Hlavně se chci vrátit k té manažerské práci a z klubu se snažit udělat velkoklub. Dostat ho tam, kam až to bude možné.

V Teplicích jste byl na výsluní, pak najednou Chomutov. Jak jste ústup ze slávy snášel?

Byla to perfektní zkušenost. Ne že by mi Chomutov otevřel oči, ale dva roky jsem pracoval rukama v trávě. Byl jsem trenér U19, celého dorosteneckého úseku, a brigádně i šéftrenér mládeže, který tvořil koncepci. Nebylo jednoduché přivést jiné hráče, museli jsme si je najít, ty slabší zachránit pro fotbal, nevyhodit je, zkusit je k tomu přesvědčit. To se povedlo, což dává člověku energii. Ústí je větší klub, má vysoké ambice v mládeži, je v ní velice funkční. Ústí bude fungovat se mnou i beze mě. Kdežto v Mostě můžu být jakási klíčová osoba, která může něčemu pomoct, to mě možná ješitně a chlapsky láká.

Jan Skýpala jako činovník v Teplicích

Jaký tlak jste zažil v Teplicích?

Kariérně jsem tam postupoval až idylicky. Z trenéra mládeže na sekretáře klubu. Pan Hrdlička (legendární funkcionář), to byla skutečně perfektní škola. Prosakoval jsem i do fotbalové asociace a do evropských struktur. Mířilo to ještě k vyšší pozici, bohužel přišla smrt pana Hrdličky a klub šel do transformace, která byla rychlá, nepřipravená. Já byl jmenovaný na sportovního ředitele. Životní vyznamenání pro mě. Přiznám se, že tu sezonu a půl jsem nezvládl. Nepovedlo se to. Vyhodnocuji si z toho, že pro mě to byl nepřipravený skok z měsíce na měsíc do úplně nové pozice i s úplně novým vedení klubu, které přišlo ze sklárny. Jak to kdo chceme dělat, jak to vlastně myslíme, jak to tedy bude, to nám tenkrát nezaklaplo. Klub ve dvou sezonách po smrti pana Hrdličky nefungoval.

Co byste udělal jinak?

Kdybych se mohl vrátit zpátky, hlavně ve výběru trenérů bych šel opravdu úplně jinudy.

A kudy?

Na začátku skončil Zdeněk Ščasný, tak nějak nešťastně. Přišel Petr Rada. S ním jsme se nedokázali dohodnout. Já tlačil, aby Teplice pracovaly s odchovanci, s mládeží. Petr Rada připustil, že to úplně není jeho doména. Kdybych si spolupráci s ním nechal, mohl mě ještě jednu sezonu do toho velkého fotbalu dostat. Asi bychom to zvládli jinak než s Davidem Vavruškou, oba jsme v tom byli pořád nováčci.

Měl jste v hledáčku i Jindřicha Trpišovského, tehdy ze Žižkova?

Ano, tohle tam bylo. Když jsme se po jaru 2015 rozhodli, že s Petrem Radou nepůjdeme dál, byli dva kandidáti, Jindřich Trpišovský a David Vavruška. Já si vybral Davida Vavrušku, protože tehdy převážilo to, že jsme spolu předtím perfektně spolupracovali v mládeži, znali jsme se osobně. A navíc přicházel jako vítěz domácího poháru s Libercem. Život pak už šel tak, jak šel. Jindra Trpišovský se dostal se Slavií do Ligu mistrů, já jsem prošel Chomutov, Ústí, teď jsem v Mostě. Ale to je prostě život, tak to má být.

Žižkovský kouč David Vavruška

Vavruška je v současnosti šéftrenér mládeže v Mladé Boleslavi. To je jeho parketa?

On je expert na mládež, na dorosteneckou a juniorskou kategorii, v tom je elitní trenér. Jeho realizace v tomhle oboru je perfektní. Škoda, že se nám oběma tenkrát nepovedla modernizace FK Teplice.

Chcete se ve funkcionářské roli zase katapultovat výš?

Asi ne. Hodně jsem se lidsky uklidnil. V Teplicích jsem to možná tlačil, ty ambice byly větší, k FAČR a k evropským strukturám. Teď se to uklidnilo, chci dělat pohodový fotbal, v klidu chodit do práce. Nechci říct mít z toho jen radost, protože tady chceme něco vytlačit, takže útrapy nějaké budou.

Chystáte spolupráci i s prvoligovými Teplicemi?

Určitě. Při pohovoru jsem přiznal: Když si objednáváte mě jako Jana Skýpalu, tak já určitě budu propojovat vazby na FK Teplice. Jestli se chcete proti nim vyhrocovat, nejsem správná osoba. A to je pravda pro Ústí, které začalo trošičku našlapovat, že bude s Teplicemi v mládeži soupeřit, že je zkusí vyzvat do souboje. A na rovinu, já nechtěl být člověk, který Ústí bude táhnout proti Teplicím. Naopak budu chtít navázat stará přátelství, využít znalost prostředí, spolupracovat.

Co pro vás Teplice znamenají?

Já v Teplicích bydlím, prožil jsem tam nejlepší část svého života, z klubu jsem v roce 2016 odešel v dobrém. Nemám spálené mosty. Teď po nich chci znovu chodit.