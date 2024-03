Jsme silnější, posunuli jsme se dál, tvrdí kouč opavských fotbalistů

„Jsme silnější, posunuli jsme se dál, vzrostla konkurence, téměř všichni jsme zdrávi, takže jdeme do soutěže plni odhodláni, abychom dosáhli lepších výsledků než na podzim. Vstup do jara ukáže, jestli jsou moje slova opodstatněná,“ řekl opavský trenér Miloslav Brožek.

To, že síla v mužstvu je, mu minulý týden ukázal pohárový duel s Duklou Praha (2:0).

„Místy jsme byli schopni dobře kombinovat, i když jsme měli i ztráty, ale připraveni jsme mentálně dobře. Pořád ale hrajeme dvě soutěže, a tak uvidíme, jak si s tou zátěží poradíme,“ uvedl kouč.

„Během zimy jsme se posílili, zvedli se o nějaký krůček. Samozřejmě výsledky v přípravě nezaručí, jak na tom kdo je, vždy do soutěže vstupujete s otazníkem,“ upozornil opavský kapitán Jiří Janoščín.

Opavští jsou po podzimu s 21 body devátí, přičemž na třetí místo zaručující baráž o první ligu ztrácejí pět bodů a šest je dělí od sestupových příček.

Jak kabina přijala, že klub převzal nový majitel, slovenský podnikatel Andrej Krajíček?

„Bereme to pozitivně, protože v dnešní době sehnat majoritního vlastníka fotbalového klubu je fantastická věc a kór ve druhé lize. Věříme, že změna přinese stabilitu,“ odpověděl Janoščín.

Opavští v nynější pauze získali stopera Jaromíra Srubka ze Slovácka a útočníka Jakuba Přichystala z Olomouce. Oba Brožek postavil do základu hned v poháru proti Dukle.

„A odehráli velmi dobré utkání, Přichystal má kvality, víme o něm, má precizní fotbalové věci. To nám pomáhá být lepší v útočné fázi. Delší dobu ale nehrál, potřebuje ještě dotrénovat. Ale pomohl nám k postupu i gólem,“ připomněl Miloslav Brožek. „Pokud jde o Srubka, náš záměr byl přivést stopera do základu, tam jsme na podzim měli velký problém. Splňuje to, proč jsme ho získali. Je to ostrá klidná síla.“

Smlouvu v Opavě podepsal i dvacetiletý jihokorejský záložník Junhyeong Kim.

„Přesvědčil nás na testech jako jeden z mála. Má šanci vyvíjet se, aby pro nás byl platný do budoucna a klub ho případně mohl i výhodně prodat,“ přiznal Brožek.

„Na Kima jsme dostali tip, když byl ještě v létě na testech ve Frýdku-Místku. Na podzim ale působil ve Velvarech,“ dodal opavský sportovní manažer Jaroslav Kolínek.

Opavští měli zájem i o návrat 34letého odchovance Libora Kozáka, který naposledy hrál za italské Arezzo v Sérii C. „V lednu jsme se s ním o tom bavili, ale není to na pořadu dne,“ uvedl Jaroslav Kolínek. „Dokážu si představit, že by se v klubu objevil v jakékoli pozici, ale ještě chce hrát.“

V týmu by ho uvítal i trenér Brožek. „Pro Opavu to je obrovské jméno, během své kariéry byl hodně vidět. Určitě by nám pomohl i lidským přesahem, zkušenostmi. Věřím, že jeho největší pomoc by byla na hřišti.“

K tomu realizační tým doplnil někdejší brankář Martin Vaniak, který má i reprezentační zkušenosti.

„Opavským děkuji za příležitost, že mohu pokračovat v trenérské kariéře,“ řekl Vaniak, který minulé tři roky pracoval ve Švýcarsku ve stavebnictví, s kamarádem se věnovali renovaci bytů. K tomu trénoval mládež. „Těší mě, že mě Jarda (Kolínek) oslovil a dal mi důvěru. Cítím se tady jako doma. Fotbal má v Opavě tradici, vidím tady velkou perspektivu. Zdejší fotbal by se znovu mohl posunout do let, kdy jsem tady jezdil v první lize jako soupeř. Rád bych byl součástí nové éry Slezského FC.“

Brožek si příchod Vaniaka pochvaluje. „Fantasticky zapadl, viděním fotbalu i vtípky. S ním do šatny přišla nová energie,“ podotkl Brožek.