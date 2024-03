Outsider proti favoritovi. V semifinále poháru Opava vyzve Spartu

Oficiální termín semifinále je 3. dubna, kdy se utkají Opava se Spartou. O den dřív se však teprve bude dohrávat odložený čtvrtfinálový duel Jablonec – Plzeň, který se tento týden v úterý neuskutečnil kvůli mlze.

„Nechtěl jsem jet na Spartu, to se mi splnilo. Kvůli fanouškům je skvělé, že současnou Spartu máme doma. Těšíme se, že vyprodáme stadion,“ řekl po losu Martin Latka z vedení opavského klubu.

Opava je průměrným týmem druhé ligy, její účast v semifinále je senzací, byť dosud nenarazila na žádného soupeře z nejvyšší soutěže. Jejím nejtěžším protivníkem byla v nedělním čtvrtfinále rovněž druholigová pražská Dukla. Opava doma zvítězila 2:0.

MOL Cup Semifinále: Opava – Sparta (3. dubna) Jablonec/Plzeň – Zlín (neznámý termín) Dohrávané čtvrtfinále: Jablonec – Plzeň (2. dubna) Výsledky ročníku 2023/2024

„Pro nás je to velký úspěch, ale musíme taky pamatovat na to, že hrajeme ještě další soutěž. Pohár je takové mimořádné zpestření, v kterém chceme uspět, ale dobře víme, že jsme outsider,“ podotkl Latka, někdejší reprezentační obránce.

„Zase hrajeme venku,“ povzdechl si sportovní manažer sparťanského týmu Tomáš Sivok.

Sparta, loňský finalista, na cestě letošním ročníkem musela překonat druholigovou Líšeň, kde se pořádně zapotila. V osmifinále na Bohemians otáčela skóre z 0:1 a ve středu v epickém zápase na Slavii ještě v 55. minutě prohrávala 0:2. Nakonec vyhrála 3:2 po prodloužení.

„Loni se nám pohár vyhrát nepovedlo, letos bychom ho rádi získali. Samozřejmě ke každému soupeři přistupujeme s obrovským respektem, ať už to je Slavia nebo Opava,“ zdůraznil Sivok.

„I když jsme na Slavii prohrávali, pořád jsme věřili. Naší DNA je, že se nikdy nevzdáváme. Pro nás to byla obrovská motivace a teď s pokorou pojedeme do Opavy,“ poznamenal Sivok. „Mohlo by nás to vybízet k podcenění, ale já tam několikrát hrál a vím, co tamní fanoušci dokážou. I když máme hodně náročný program, tak tam nastoupíme stoprocentně koncentrovaní.“

Sparta každopádně ví, že pokud postoupí do finále, tak ho bude hrát na hřišti soupeře, což může být Jablonec, Plzeň, nebo Zlín. V posledních letech totiž platí, že finále se hraje na stadionu celku, který má za posledních pět let v poháru v součtu slabší výsledky než protivník. Tabulku koeficientů jasně vedou Slavia se Spartou.

Z ostatních semifinalistů je pořadí následující: Jablonec/Plzeň, Zlín a Opava. Ta, pokud půjde do finále, bude hrát určitě doma, ať se jejím soupeřem stane kdokoli.

I Zlín je pohárovou senzací. Ve Fortuna lize bojuje o záchranu, je třetí od konce s dvoubodovým náskokem na poslední Karvinou, ale v poháru dokázal vyhrát v Ostravě a naposled doma porazil Liberec 2:1 po prodloužení.

„Jsme moc rádi, že jsme v semifinále. A koho bychom si tam přáli? Ne, nic říkat nebudu, počkáme si, jak to mezi Jablonec a Plzní dopadne,“ řekl zlínský manažer Zdeněk Grygera.

Finále je na programu 24. dubna, ale pokud Plzeň postoupí do čtvrtfinále Konferenční ligy, v němž je proti Servette Ženeva favoritem, tak tento termín by mohla hrát teprve semifinále.