Opavský trenér před Spartou: Chceme, aby zápas nebyl rychle rozhodnutý

„Před utkáním se Spartou by to bylo úplně o ničem,“ prohlásil opavský trenér Miloslav Brožek. „Pokud by na ně došlo, tak emoce jsou daleko více než umění. To znamená, že důležitější je hlava. Tu bychom měli trénovat více než penalty.“

Kouč je přesvědčený, že hráči se věhlasného protivníka neleknou. „Přistoupí k utkání se vší vážností, pro všechny je ten zápas svátkem. Jestli to ale bude stačit, teprve uvidíme,“ upozornil Brožek.

Opava – Sparta Středa 18.00 online

„Kdybychom měli mít obavy z takových silných soupeřů, tak nemůžeme hrát fotbal,“ prohlásil opavský stoper Jaromír Srubek.

Naposledy se oba celky v Opavě střetly v první lize před třemi roky – 20. ledna, rovněž ve středu a také od 18.00. Sparta vyhrála 3:0.

Oba Opavské úspěchy jsou z minulého století. V březnu 1999 zvítězili 2:1 a hned první vzájemný duel v říjnu 1995 vyhráli 2:0.

Sparta je jasný favorit, ale přece jde tentokrát o pohár... „Sparta je ultrafavorit,“ podotkl Miloslav Brožek. „Není jenom favorit, že je papírově silnější, je to hegemon českého fotbalu a hrát s ní je pro nás zážitek.“

Trenér dodal, že bude nesmírně důležité, aby opavští fotbalisté před vyprodaným stadionem podali co nejlepší výkon. „Abychom byli schopni Spartě, uvidíme, jestli konkurovat, ale především chceme, aby zápas nebyl rychle rozhodnutý, chceme se o dobrý výsledek porvat do poslední minuty.“

Opavský trenér Miloslav Brožek po postupu do semifinále poháru přes pražskou Duklu.

Brožek nehledí na to, že sparťané do jarní části sezony nevstoupili v nejlepší pohodě. „My jsme druholigový klub. Bavit se, jestli je Sparta v lepší či horší formě, je nesmysl.“

Opavané chtějí do semifinále jít v nejsilnější možné sestavě. „Byl bych rád, aby kluci předvedli disciplinovaný, heroický, bojovný a rozumnými emocemi nabitý výkon,“ řekl Miloslav Brožek.

Slezský FC v minulém kole národní ligy v pátek doma s Kroměříží nepřesvědčil, remizoval 1:1. Ostatně z úvodních čtyř jarních kol získal pět bodů.

„Víme, jaký jsme tým a jak bychom se chtěli prezentovat. A jestli se nám výsledkově nedaří víc, nebo méně... Vše se odráží od toho, že jsme zatím málo produktivní. Malá produktivita týmu je klíč, zlobí nás víceméně, co se týče druhé ligy, neustále, ale v poháru je to jinak, v něm jsme branky stříleli,“ uvedl Miloslav Brož.

V předešlých 20 kolech národní ligy Opavští vstřelili 21 gólů. Méně jich dali jen Kroměřížští – 19. „Druhá liga je jiná, všichni se na nás připravují, vědí, kde máme slabší stránku, a daleko hůře se nám hraje do zhuštěných obran,“ řekl Miloslav Brožek.

Do duelu se Spartou jde Opava po třech zápasech bez výhry. „Přesto věřím, že budeme v dobré náladě,“ řekl kapitán Jiří Janoščín. „Takový zápas proti tak zvučnému soupeři jsem ještě nikdy nehrál a myslím, že stejně je na tom devadesát procent kluků. Spartě nedáme nic zadarmo.“