Jsme v semifinále? Asi mě bude muset někdo štípnout, řekl opavský trenér Brožek

Fotbalisté Slezského FC Opava jsou v semifinále MOL Cupu, českého poháru. Postoupili do něj dnešní domácí výhrou nad Duklou Praha 2:0.

„Byl to pro nás první zápas na jaře nejen soutěžní, ale i na přírodní trávě,“ prohlásil opavský trenér Miloslav Brožek. „Zvládli jsme ho s nulou vzadu po velmi taktickém výkonu.“

Uznal, že utkání ovlivnilo vyloučení hostujícího Matějky, který ve 24. minutě ve výskoku nohou zasáhl hlavu Janoščína. „Ano, červená karta udala ráz zbytku utkání. Důležité je, že jsme převahu rychle zúročili,“ uvedl Brožek.

Jak na tom Jiří Janoščín je, protože dohrával s ovázanou hlavou?

Šrám má opravdu velký, pět šest stehů. Určitě i otřes mozku, protože po zápase byl otřesený. Snad bude na další utkání připravený. Ale splnil svůj úkol. Říkal jsem mu: Jsi kapitán, doveď nás k postupu. Zhostil se toho skvěle.

Ve druhém poločase jste se proti oslabenému protivníkovi převážně jen bránili. Proč?

To jsme si takticky dokráčeli pro postup, ačkoliv zápas vypadal z pohledu diváka, že se dohrává. Kdyby Dukla dala kontaktní gól, bylo by to asi ještě velké drama. My jsme věděli, že má velkou individuální kvalitu, že nás může stále zlobit a potrestat.

Takže to byl záměr hlídat si dvoubrankové vedení?

Když budu upřímný, tak nás hodně zlobil Hora svou rozehrou. Má skvělou přihrávku, je tam součinnost směrem nahoru. Nechtěli jsme s nimi hrát takový ten hurá fotbal. Zavřeli jsme to a snažili se hrát tak, abychom si utkání nezkomplikovali.

Každopádně jste v semifinále poháru. Co tomu říkáte?

Asi nevím, jestli mi to úplně dochází. Pořád si říkám, že to tak asi ještě není, bude mě muset někdo štípnout, protože semifinále to už je něco. Zůstala za námi spousta týmů, které by chtěly pohár i vyhrát. My jsme si ty ambice nekladli, jsme realisté, víme, že jsme druholigisté a vidíme kvalitu, která v České republice je u top klubů. My si užíváme každé utkání a budeme se těšit na los a byl bych moc rád, abychom v Opavě přivítali nějaké zvučné jméno, protože o postup budou ještě hrát Sparta, Slavie, ale vlastně všichni, kdo tam jsou, jsou pro nás skvělí soupeři.

Opava jako druholigová došla v roce 2017 až do finále poháru. Tehdy však postupovala mezi elitu. Dá se říct, že nynější vaše tažení pohárem je překvapivější, když jste v druhé lize v průměru?

Určitě to je překvapivé i z toho pohledu, že v minulém ročníku jsme se zachraňovali v posledním zápase, v posledních minutách. A ono skokově se zlepšovat není úplně jednoduché. Musím sportovně přiznat, že nám do semifinále pomohl i los, neměli jsme zatím jako protivníka žádného prvoligistu (přešli přes Šumperk, Holešov, Zbrojovku Brno a Velvary). Ale to nevadí, patří to k tomu. My víme, kde jsme, stále jsme nohama na zemi.

Příští týden v pátek startuje jarní část ligy. Co vám pohárové utkání ukázalo?

Síla v týmu jednoznačně je. Místy jsme byli schopni dobře kombinovat, pak jsme zase měli ztráty. Připraveni jsme ale mentálně dobře. Cítím z týmu, že se posunul, ale pořád hrajeme dvě soutěže, a tak uvidíme, jak si s tou zátěží poradíme.

Do základní sestavy jste postavil dvě zimní posily – stopera Jaromíra Srubka a útočníka Jakuba Přichystala. Obstáli?

Oba odehráli velmi dobré utkání Přichystal má kvality, víme o něm. má precizní fotbalové věci. To nám pomáhá být lepší v útočné fázi. Delší dobu ale nehrál, potřebuje ještě dotrénovat. Ale pomohl nám k postupu i gólem.

A Srubek?

Náš záměr byl přivést stopera do základu, tam jsme na podzim měli velký problém. Splňuje to, proč jsme ho získali. Je to ostrá klidná síla.