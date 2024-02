Vedoucí Slavie odmítl po derby potvrdit zápis. Proč to Vlček udělal?

Vedoucí slávistického mužstva Stanislav Vlček odmítl po středečním pohárovém derby potvrdit zápis o utkání. Přitom jeho povinností je zápis potvrdit. Proč to neudělal? Co to gesto mělo znamenat? Neunesl porážku 2:3 po prodloužení? Slavia se k tomu vyjádří během čtvrtečního odpoledne.