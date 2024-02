Fotbalový pohár v Jablonci kvůli husté mlze rozhodčí odložil

Hodinu před utkáním byly zveřejněny sestavy, hráči vyběhli na hřiště k rozcvičení, ale to už se daly tušit potíže.

Necelých deset minut před výkopem hlavní rozhodčí Černý oznámil: „V tomhle se hrát nedá a není naděje, že by se v krátké době mlha rozplynula,“ řekl sudí do kamery České televize.

Pro Plzeň je to smůla nejen kvůli cestování. V poslední době měla totiž výbornou formu. Jaro začala sice domácí remízou s Mladou Boleslaví (1:1), pak ale třikrát za sebou vyhrála a neinkasovala: v Ostravě, na Bohemians a naposled doma se Zlínem. O postup do semifinále hraje poprvé od roku 2021, kdy došla až do finále. S Jabloncem v posledních šesti vzájemných zápasech neprohrála.

Jabloneckým patří v lize až 11. místo, ve třech jarních utkáních včetně víkendové remízy v podještědském derby ale dali 11 branek.

První semifinalistou se o víkendu stala Opava, který v souboji dvou druholigových týmů porazila pražskou Duklu 2:0.

Další dvě čtvrtfinále jsou na programu ve středu, Slavia hostí Spartu a Zlín hraje s Libercem.