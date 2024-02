Dřív šance zahazoval, pak dával góly jen venku. Teď je Šulc střelcem ligy

První gól vstřelil na začátku druhého poločasu, když ve 48. minutě tečoval střelu Jhona Mosquery. Druhou branku přidal v 87. minutě po rohovém kopu. Zůstal sám na malém vápně po hlavičce Chorého, s kterým si v útoku náramně rozumí.

Jaké je to dávat góly doma? Dosud jste se prosazoval pouze na hřištích soupeřů.

Soustředím se na to, abych týmu pomohl získat tři body, ne na svoje góly.

Překvapuje vás, že jste nejlepším střelcem ligy?

Jak jsem řekl, moc na to nekoukám. Snažím se soustředit čistě na pomoc mužstvu. Neřeším jestli dám gól. Hlavní je pro mě vítězství týmu.

Dříve jste šance zahazoval. V čem spočívá proměna?

Víc se tomu věnuju v tréninku. Při útočných nácvicích se maximálně soustředím a i po tréninku zkouším modelové situace. Nic víc v tom není.

Nezkusíte i penalty?

Ne, penalty kope Choras.

Reprezentační trenér Ivan Hašek před startem jarní části říkal, že když se někdo parádně ukáže, klidně ho vezme v červnu na Euro. Myslíte si, že to platí i pro vás?

To jsem popravdě nezaznamenal. Soustředím se se na Viktorku a jestli nominace přijde, tak budu rád. Ale musím pokračovat v těchto výkonech.

Na první místo máte ztrátu, ale chce vyhrát domácí pohár. V úterý vás čeká čtvrtfinále v Jablonci, kde jste hrával. Těšíte se?

Beru to jako zápas v lize. Doma jsme je porazili 3:2. Jablonec teď hraje dobře, rozehrál se, je nebezpečný, takže se na to budeme muset pořádně připravit a podat co nejlepší výkon.

Jak se vám hraje v útoku s Tomášem Chorým? Často to vypadá jako byste spolu hráli odmalička.

Je to o zvyku. Tomáš je obrovský bojovník a vyhrává nespočet důležitých soubojů a já toho využívám. Často si všímá, že si za něj zabíhám. Myslím si, že naše souhra je zápas od zápasu lepší a lepší.