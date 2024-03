Kováčovy děti, střelec i kluk, co se vymyká. Kdo jsou reprezentační nováčci

Vítězslav Jaroš (brankář, 22 let, Sturm Graz)

Brankář Vítězslav Jaroš na tréninku fotbalové reprezentace do 21 let.

Odchovanec Slavie, který ještě jako mladší dorostenec odešel do špičkového anglického klubu - Liverpoolu. V létě to bude sedm let! Reds stále patří, ale ještě si soutěžní zápas za jejich áčko nezachytal, byť do něj na trénincích nakoukl.

Zkušenosti na ostrovech sbíral v juniorce a po hostováních, například v irském St. Patrick’s nebo Notts County a Stockportu ze čtvrté anglické nejvyšší soutěže.

Letos v lednu s Liverpoolem prodloužil smlouvu do léta 2026 a vydal se do Rakouska. Okamžitě naskočil mezi tři tyče jak v lize, kde Sturm Graz bojuje o titul se Salcburkem, tak i v Konferenční lize. Dobrými výkony hned zaujal reprezentační trenéry.

Loni v létě byl po zranění Matěje Kováře a Antonína Kinského jedničkou na Euru jedenadvacítek, teď se s prvním jmenovaným potká na trénincích áčka.