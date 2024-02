Podnikatel Krajíček v Opavě: Záruka, že budu ten správný majitel? Ta není nikdy

Krajíček musel uložit do notářské úschovy patnáct milionů korun jako pojistku, pokud by nebyl schopen chod klubu platit. Dále zaplatil městu deset milionů korun za půjčky, které Slezský FC od něj měl.

„Vše je, jak má být,“ prohlásil ve středu Andrej Krajíček. „Zatím sice ještě nemám akcie, ale převod by měl proběhnout do týdne.“

Takže platí, že jste za klub zaplatil 35 milionů korun?

Ano. K výše zmíněným částkám patří ještě deset milionů, které jsem dal do klubu jako sponzor. Zhruba to odpovídá.

Nevadilo vám, že jste musel za předchozí vedení uhradit dluh městu deset milionů korun?

Tak jsme se dohodli.

Máte představu, jak budete klub platit, aby fungoval?

Základní představu mám. K tomu jsou ale potřeba i další sponzoři a partneři. I ty už mám. Sám bych to utáhnout nemohl.

Počítáte i s příjmem z prodeje nadějných hráčů, jako tomu bylo nyní, kdy sedmnáctiletý Florián Višňa přestoupil do Plzně?

Ano, ale nebudeme se hráčů zbavovat za každou cenu. Když ale u nás nechce hrát a je šance ho prodat, uděláme to. (To byl podle zástupců klubu případ Višni – pozn. red.).

Po tom, co z Opavy po čtyřech letech v roce 1998 odešel Kaučuk, neměl klub štěstí na majitele...

Vím, že je to tady opatrné, velice opatrné, protože jsem tu byl několikrát na magistrátu a dostával jsem všechny možné otázky. Třeba, co že jsme za firmu, když mám jednoho zaměstnance. Ale podmínky jsem splnil, peníze jsou, chalani mají výplaty. Všechno jde, jak má.

Jaká je záruka, že zrovna vy budete správný majitel?

Záruka není nikdy. Když vše bude klapat, jak má, tak to půjde. Ale nevím, zítra mohu být na huntě, to netuším.

Opravdu máte jednoho dva zaměstnance, jak se povídá?

Mám většinou živnostníky, osoby samostatně výdělečně činné, mám okolo čtyřiceti lidí. Pracujeme v Berlíně, v Hamburku. Nějaké obraty jsou. Už dlouhé roky mám tu firmu a dlouhé roky se věnuji i fotbalu. Podporuji i žilinský hokej a fotbal, fotbal v Bánově.

Vlastníte i Bánov?

No, vlastním... Jsem hlavní sponzor, jsme občanské sdružení. Je tam méně peněz, hrajeme třetí ligu, ale jde to celkem dobře. Je to taková moje srdcovka.

Jak silná je vaše společnost A.I.K.? Podle posledních dostupných údajů byla v roce 2022 ve ztrátě 44 127 eur.

Ano, byl covid, měli jsme nakoupený materiál, který jsme nevyužili. Z toho jsme vyskočili do ztráty.

Loni jste si vedli lépe?

Výsledky hospodaření budou v březnu, ale jsme na tom podstatně lépe. Teď se nám daří.

Jaká je vaše fotbalová minulost?

Prošel jsem žilinskou akademií. Asi do pětatřiceti let jsme hrál v Bánově třetí ligu. Teď hrávám sálovku, ale už jen dávám góly, nebráním, moc neběhám.

Netajíte se vizí vrátit Opavu do první ligy. Je to tak?

Rád vyhrávám, jsem beran. Chci hrát o nejvyšší cíle, vnímám zodpovědnost vůči fandům i městu.

Je současný rozpočet dostačující, aby mužstvo bojovalo o první ligu?

Podle mě je až velký, protože jsem viděl některé rozpočty jiných klubů v soutěži. Nyní ale uděláme audit, zjistíme, co vše se platí, kde a jak se platí. Platby, co se týká hráčů, zůstávají, jak jsou. Pokusíme se pochopitelně peníze někde ušetřit. Ale nejprve musíme vědět, kam jdou. Nebude to tak, že bychom najednou platili leccos.

Můžete výši rozpočtu prozradit?

To nepovím.

Přesto, na první ligu byste určitě potřeboval více peněz. Jste na to připravený?

Jestli herně, to není otázka na mě (směje se). A finančně... Připravený jsem. Pro první ligu snadněji seženete sponzory. Třeba i díky prodeji vysílacích práv.

Budete chtít o postup zabojovat už tuto sezonu?

Nebudeme to hrotit, i když bychom byli rádi, kdyby to vyšlo. Každopádně chceme být výše, a ne se trápit a zachraňovat soutěž jako minulou sezonu, kdy jsme měli i trochu štěstí.

Rivalitu s ostravským Baníkem jste už zaznamenal?

Vím o ní. Slyšel jsme ty různé pokřiky. Rád se však zajdu podívat i na Baník. Nedávno jsem třeba byl na utkání West Ham – Arsenal a byl jsem trochu zklamaný výsledkem 0:6. V sobotu máme v Žilině Michalovce, v neděli tady v Opavě Duklu (čtvrtfinále poháru od 14.00 – pozn. red.). Budu se muset zeptat ženy, zda mě vůbec pustí. (usmál se).