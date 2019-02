Sebevědomí mi nedovolí, abych zůstal. Mashike Sukisa utekl z Budějovic

Talentovaný africký útočník přestoupil do Liberce před půl rokem právě z Českých Budějovic. Za sebou měl pozoruhodný životní příběh.

Z touhy hrát fotbal už v patnácti odešel z chudé africké země na Ukrajinu, různě se protloukal a nakonec na pět let zakotvil ve slovenských nižších soutěžích.

Následně se přesunul do Česka, zažil úspěšnou štaci ve třetiligovém Vltavínu a vysloužil si první profesionální smlouvu v životě v Českých Budějovicích, kde v minulé sezoně patřil ke klíčovým hráčům. Vloni v létě zamířil o stupeň výš, do Liberce. „Každý den jsem pracoval na tom, abych se dostal do nejvyšší ligy. Věřím, že si to zasloužím a mám na to. Budu na sobě dál makat, abych nezklamal,“ slíbil Mashike při svém příchodu k Nise.

Narozdíl od jiných afrických hráčů se naučil česky a zdálo se, že má šanci a chuť se v Liberci prosadit. „Každý rok jde nahoru, ale zázraky nečekáme, dáme mu čas na adaptaci,“ říkal trenér Zsolt Hornyák. V libereckém týmu se však Mashike příliš neukázal. V základní sestavě nastoupil jen v šesti z 19 podzimních zápasů a vstřelil jediný gól. Po zimních příchodech útočníků Musy a hlavně bývalého reprezentanta Kozáka na něj už na soupisce nezbylo místo.

A tak 24letý hráč putoval na hostování do Budějovic. V sobotu měl nastoupit k přípravnému utkání proti Příbrami, jenže se vůbec nedostavil do tréninkového centra, sbalil si věci a bez vysvětlení jihočeský tým opustil.

Trenéru Horejšovi jen poslal videozprávu s následujícím obsahem: „Promiň mi, že jsem odešel bez toho, abyste o tom věděli, ale já za to nemůžu, protože moje sebevědomí mi nedovolí, abych tady zůstal.“

V Budějovicích jsou z útočníkova přístupu rozladění a o jeho služby už nestojí. „Tohle bohužel nebyl ten Elvis, kterého jsme v roce 2017 přivedli z třetiligového Vltavínu a který nám v loňské sezoně svými góly hodně pomohl,“ uvedl generální manažer klubu Martin Vozábal.

„Můžeme potvrdit, že Elvisovo hostování v Českých Budějovicích nedopadne. Hráč by se zatím měl připravovat s naší juniorkou a vzniklá situace se bude dál řešit,“ řekl k případu sportovní ředitel Zdeněk Koukal.

V pondělí po obědě se Mashike skutečně hlásil trenérovi libereckého juniorského týmu Petru Myslivcovi. „Jelikož je mírně nachlazený, nebyl s týmem na hřišti, ale individuálně se připravoval v posilovně,“ upřesnil Myslivec.

Jestli Mashike stráví jaro v juniorce, nebo zamíří do jiného klubu, je zatím nejisté.