Mashike? Nic podobného jsem nezažil, říká budějovický trenér Horejš

Ačkoliv měl nastoupit do druhé půle, nehrál vůbec. Zanechal po sobě jen videonahrávku, na níž se lámanou češtinou omlouvá, že jeho sebevědomí mu nedovolí hrát druhou fotbalovou ligu.

„Já tohle už neřeším. Sám v sobě si musí vyřešit, jestli to pro něj byl dobrý krok. A jestli byl, to se ukáže asi časem,“ říká Horejš.

Začnu trochu v nadsázce. Nebojíte se vzhledem k víkendové události, jestli vám dorazí na čtvrteční přípravu s třetiligovými Velvary všichni hráči?

To, co se stalo, je problém Elvise. Spíš mě mrzí, že se celá věc dostala takhle ven. Nevím, kdo to video vypustil. Byla to věc, která byla určená mně.

V kabině jste to neřešili?

Neřešili, protože pro mě to bylo uzavřené ve chvíli, kdy mi ten hráč řekl, že tu nechce být. Hráče, kteří za Dynamo nechtějí hrát, v týmu nechci.

A kdy jste se tedy o celé situaci dozvěděl?

Během zápasu, když měl jít Elvis do druhé půle. První parta odjela dřív na rozcvičení. Druhá měla přijet do tréninkového areálu za ní a měla nastoupit do druhé půle. On byl normálně převlečený, byl na přípravě, a pak se sbalil, nechal mi ten vzkaz a odjel.

Neměl jste vůbec žádné signály?

Byl za mnou před zápasem, že tady být nechce. Tak jsme se domluvili, že k zápasu s Příbramí ještě nastoupí a půjde hrát. A on pak bez omluvy odjel a zanechal jen ten videovzkaz. Tím to pro mě haslo. Je to jeho boj. Jestli je přesvědčený, že má na vyšší soutěž, tak to musí ukázat. Tu možnost měl v Liberci, kde se mu to moc nepovedlo. Přeju mu, ať se mu daří, ale pro mě je to už uzavřená kapitola.

A v danou chvíli vám to nějak zkomplikovalo plány?

V minulém týdnu jsme hodně trénovali a ještě nás náročné tréninky čekaly. Zátěž jsme chtěli rozložit na více hráčů a David Ledecký pak musel odehrát oproti plánu celé utkání. Byl jsem rád, že to zvládl a nic se mu nestalo. A ještě podal kvalitní výkon.

Mashike měl být alternativou do útoku právě za Ledeckého. Budete místo něho někoho hledat?

Máme dva velice kvalitní útočníky Táborského a Ledeckého. K tomu jsme chtěli Mashikeho, aby konkurence byla větší, protože jsme ho znali z loňského působení. Chtěli jsme mít zdvojený post, protože Ivo Táborský je použitelný na více místech v sestavě. Tlačit na to, že někoho přivedeme, ale nebudeme. Už dřív jsme říkali, že chceme kvalitu, což jsme zatím prokázali v případě Provoda i Martana.

Takže uvidíte, jestli se někdo zajímavý na trhu objeví.

Přesně tak. Aktuálně to nehrotíme. Jsem přesvědčený, že mám dva kvalitní útočníky.

Už se vám něco podobného stalo?

To vůbec. Jak za dobu, co trénuju, tak i za éry, co jsem hrál, si tohle nikdo nedovolil. Překvapilo mě to a možná i trochu zklamalo z toho důvodu, že vím, co jsme tady loni pro Elvise v klubu všechno udělali. Ale takový je život.

Pojďme k zimní přípravě. Jste sní spokojení?

Jsme. Zápasy mají vzestupnou tendenci. I ten víkendový s Příbramí měl velice dobrou úroveň a kluci mají velice dobrý přístup. Co jsme si naplánovali, to plníme. Co jsme chtěli odběhat, to máme odběháno. Jediný problém je teď úterní zranění Filipa Havelky při tréninku.

Jak moc je vážné?

Je vážnější. Má poškozené vazy v koleni, takže nám asi bude chybět déle. To mě moc mrzí, protože je to pro nás klíčový hráč.

Počítám, že v neděli ho do Chorvatska na herní soustředění brát nebudete. Kolik hráčů pojede?

Všichni, co jsou v kádru zdraví. Těšíme se, že budeme trénovat na přírodní trávě. Chceme se tam věnovat herním věcem a bude dobře, že tam budeme pospolu. Dobrá bude i změna prostředí. Kluci trénovali poměrně dost, potřebují zpestření a doufáme i v příznivější počasí.

Proti komu si na turnaji v Chorvatsku zahrajete?

První zápas hrajeme s Osijekem B. Druhý zápas nás čeká Zrinskij Mostar z bosenské ligy. Třetí utkání se pak bude hrát o umístění s druhou skupinou. Pro nás jsou to dobré tři zápasy, které bychom tady v téhle fázi přípravy těžko hledali. První liga už startuje. S druhou hrát nebudeme a třetiligové soupeře máme teď. Do Chorvatska odjíždíme v neděli brzy ráno, abychom tam mohli už odpoledne trénovat. Hned v úterý hrajeme s Osijekem.

V posledním zápase před odjezdem proti Velvarům ještě protočíte všechny hráče?

Ano. Jsme pořád ve fázi, kdy nabíráme kondici. Chceme dát prostor všem a chceme, aby všichni odehráli podobnou minutáž.