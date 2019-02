Mashikeho otočka: v Budějovicích hrát nemohl, na Žižkově to půjde

Poslední tým druholigové tabulky si od rodáka z konžské Kinshasy slibuje, že mu pomůže k záchraně v soutěži. „Mashike je přesvědčen, že si v jarní části s Viktorkou vzájemně pomůžou směrem vzhůru,“ uvedl žižkovský klub na svém webu.

Mashike udělal pořádnou otočku. Původně ho totiž Liberec vyslal hostovat do Českých Budějovic, které jsou na čele druhé ligy a bojují o postup mezi elitu.

Tam však 24letý hráč vydržel jen čtyři dny a s vysvětlením, že mu „sebevědomí nedovolí zůstat“ se vrátil do Liberce, kde začal trénovat s juniorkou.

Liberecký klub mu však rychle našel nové angažmá: u týmu ze dna druhé ligy. Ve středu Mashike zapózoval s typickým červenobílým pruhovaným dresem Žižkova, který ho na svých internetových stránkách pod titulkem „Viktorka ulovila velkou rybu“ představil jako zvučnou posilu.

Elvis je příkladem hráče, který se nezměrnou vůlí vypracoval až mezi elitu, ale s nímž je zároveň těžké pořízení. Už v patnácti letech z touhy hrát fotbal odešel z Demokratické republiky Kongo na Ukrajinu, kde však poznal rasismus i tvrdý život na ulici.

Prchl proto na Slovensko, které se stalo jeho druhým domovem a strávil tam pět let převážně v nižších soutěžích. Po dalším přesunu do Česka dostal šanci v třetiligovém Vltavínu a v minulé sezoně už patřil k oporám Budějovic ve druhé lize.

V létě 2018 se dočkal vysněného angažmá v nejvyšší soutěži, sáhl po něm Liberec. Na podzim se však Mashike příliš neprosadil, vstřelil jediný ligový gól, a tak ho klub poslal na hostování zpět do Budějovic, aby se rozehrál. Jak to dopadlo, všichni vědí.

Na Žižkově by teď Mashike měl dostávat hodně prostoru a zabojovat o návrat do ligového Liberce, kde ho ještě úplně nezatratili.

„Mashike je problematický charakter, není s ním jednoduchá práce. Čekali jsme od něj víc, proto jsme se v prosinci rozhodli, že ho pustíme na hostování, aby se rozehrál v nižších soutěžích. To, co se stalo, je známé,“ řekl liberecký kouč Zsolt Hornyák na úterní tiskovce. „Elvis si musí uvědomit, co chce. My mu ještě šanci chceme dát, nejsme tyrani. Chceme, aby hlavně hrál a byl pro nás v budoucnu prospěšný - pokud se napraví. Pokud ne, je to jeho věc, život půjde dál.“

Jak bude Mashikeho příběh pokračovat?