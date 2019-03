Kladrubský: V kabině je dvacet frajerů, co chtějí hrát první ligu

Je mu 33 let a s kapitánskou páskou na paži má dovést českobudějovický klub k tomu, aby si po čtyřech letech ve druhé lize zase zkusil souboje s týmy v elitní soutěži. A to nejlépe z prvního místa. Protože jen první má jistotu startu ve vyšší soutěži. Týmy, co skončí na druhé a třetí příčce, si musí postup vybojovat v přímé konfrontaci s prvoligovými soupeři.

Dynamo má našlápnuto dobře. Do jarní části vstupuje jako lídr tabulky. Má na to? A jak se chce popasovat s rolí favorita? První dílčí odpověď může přijít už v neděli po úvodním jarním zápase ve Vlašimi.

„Nálada v kabině je dobrá. Panuje tu zdravá nervozita. Ale už bych hrál,“ říká jeden z nejzkušenějších českobudějovických fotbalistů.

Trenér Horejš označil budějovické jaro jako půlroční válku. I přesto už byste hrál?

Souhlasím s ním. Jsme v takové pozici, že předpokládám, že ostatní týmy už proti nám budou hrát jinak, než hrály, protože budeme favorité a oni se budou chtít vytáhnout. Ale cíl máme jasně daný. Jít za přímým postupem, protože přes baráž by to bylo daleko těžší.

Jaké to bude být v pozici naháněného?

Složité, ale pokud chceme hrát první ligu, budeme to muset ustát. Jak už bylo řečeno, když budeme vyhrávat, nemusíme se na nikoho ohlížet. A já chci hrát první ligu.

Pozice favorita soutěže je pro vás nová. Co se v ní mění?

Je to hlavně o psychice. Když to trochu převedu, tak jsme teď ve druhé lize jako Sparta. Musíme vítězit venku i doma a pořád potvrzovat naše postavení. Jediní, kdo nás o postup může připravit, jsme my sami. Neříkám, že 14 zápasů jasně vyhrajeme, ale jde o to, aby nás případné zaváhání nesložilo. A musíme počítat s tím, že je dost zápasů, abychom to napravili.

Jak se na tu roli připravujete?

Já jsem nastavený tak, že chci vyhrát každý zápas. Nesnáším porážku ani v bagu. A to je v našem týmu nové. Od podzimu cítím každý trénink, že všichni jezdí naplno. V uvozovkách to řeknu tak, že jsme na tréninku schopní zlámat si nohy. Tahle chuť a nasazení, to mi dřív chybělo. Pro mladé kluky je to nejlepší cesta, jak hrát ligu. A my starší jim k tomu chceme pomoci.

Ale právě loni a předloni se na vás první prohry jara podepsaly. Jak chcete zamezit tomu, aby se to neopakovalo?

Hrát pořád stejně.

Jak?

Máme něco zažité od podzimu, a i když dostaneme gól, i když se nám něco nepovede, tak musíme být v zápase stále dominantní a hrát pořád stejně. Pak bychom soupeře měli kvalitou a silou kádru zlomit.

Takže pracujete na systému hry, kterým se prezentujete…

Na podzim jsme tohle v zápasech dokázali uhrávat. I když první kola byla se štěstím. Pořád se hrálo stejně. S Vlašimí jsme utkání zlomili v 90. minutě. Bylo to o tom, že jsme hráli pořád stejně a věřili vlastní hře. I když nervy to byly.

Zrovna po generálce na Žižkově, která skončila 0:0, trenér Horejš říkal, že jste od téhle hry upustili a přizpůsobili se soupeři. Je to tak?

Přesně tak. Hned druhý den jsme o tom mluvili v kabině, že jsme se jejich hře přizpůsobili. Oni nás napadali. Jim vyhovovalo, když jsme to nakopli. Oni měli vzadu tři hlavičkáře a sbírali míče. Je to dobré, že jsme to zažili. Teď už víme, jak máme reagovat. Jo, myslím si, že jsme dobře připravení.

Co je aktuálně největší síla Dynama?

Ten tým a konkurence v něm. Vypadne jeden nebo dva hráči a máte tam další, kteří mohou naskočit a čekají na svoji šanci. Jinde by hráli. Teď je tady taková konkurence, že musí čekat.

Změny v kádru Dynama Příchody

Lukáš Provod (Viktoria Plzeň)

Daniel Mareček (AC Sparta Praha)

Patrik Brandner (Dukla Praha)

Ladislav Martan (Hradec Králové)

Lukáš Provod (Viktoria Plzeň) Daniel Mareček (AC Sparta Praha) Patrik Brandner (Dukla Praha) Ladislav Martan (Hradec Králové) Odchody

Robert Koval (návrat z host. Dukla)

Lazar Sajčič (ukončení spolupráce)

Tomáš Gebert (host. v Táborsku)

Adrián Čermák (host. v Táborsku)

Máte v týmu někoho nepostradatelného?

Asi se budu opakovat. Každý se dá nahradit. Máme to tak nastavené. Vidím to na tréninku dennodenně. Jeden za druhého jezdí. Věřím tomu, že tam sedí dvacet frajerů, co chtějí hrát první ligu. Jestli budou hrát, nebo ne, tak to se neřeší.

Hrajete o postup. Veřejně to říkáte. Pamatujete si na svůj postup s Dynamem v sezoně 2006?

Pamatuju. Stálo mě to tři dny života. Chtěl bych to zase zažít.

Zase třídenní oslavy?

Ne třeba ty tři dny oslav, ale tu euforii z postupu. Třeba to, jak jsme rozhodli v zápase v Ústí nad Labem kolo před koncem, kdy Ivo Táborský dal dva góly a my vyhráli 2:1 a bylo jasné, že jdeme výš. Myslím si, že si tohle klub zaslouží.

Většina vašich spoluhráčů podobné oslavy úspěchu asi nezažila. Nelákáte je na to, že mohou být fakt dobré?

Zatím ne. Zatím je to daleko. Jediné, co padlo, že si chceme skočit v květnu do kašny. To já jsem tenkrát nezažil a rád bych si tam skočil. Ale je to ještě kus cesty.