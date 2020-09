Učíme se za pochodu, jihlavský kádr je juniorka, připomíná Křeček

„Věkový průměr našeho mužstva je 21 let. To je juniorka,“ připomíná Křeček. „Kádr je hrozně mlaďoučký. Ale každý zápas by nám měl pomoct, abychom byli v dalším utkání zase o něco zkušenější.“



V přípravě si Jihlava připsala čtyři porážky, na body zatím nedosáhla ani v druholigových bojích. „V přípravě jsme hráli těžké zápasy, s ligovými týmy. Tam bych to vůbec nehodnotil,“ říká Křeček. „Mrzí mě porážky s Hradcem Králové a Ústím nad Labem. V obou případech jsme měli na to, abychom o úspěch bojovali.“

Jenže bilance je zatím neúprosná: 0 bodů.

Náladu jihlavským fanouškům může lepšit fakt, že Vysočina zatím zvládla oba pohárové duely a probojovala se do 3. kola MOL Cupu. „Tohle nás nakopne, od toho se musíme odrazit a makat takhle dál,“ burcuje své spoluhráče po nedělním vítězství 2:1 v Novém Městě na Moravě Tomáš Smejkal.

Báli se o výsledek

Pravda je, že ani vítězství v krajském derby, do kterého Vysočina vstupovala v roli favorita, se nerodilo lehce. „Měli jsme se chytnout nějakým gólem hned na začátku, asi pět šest šancí jsme na to měli. Bohužel jsme je neproměnili a to nás asi trošku srazilo,“ míní Smejkal.

„Ve druhém poločase to bylo těžké. Jako bychom se báli vyhrát, báli jsme se o výsledek. Domácí hráli dobře, musím je pochválit, bojovali o každý míč. A my jsme se s tím najednou nedokázali úplně vyrovnat,“ všiml si Křeček. „Tohle se nedá naučit nebo natrénovat. To se musí prožít a zažít. Učíme se za pochodu.“ Hrdinou utkání se stal Tomáš Smejkal. Ten nejprve poslal hosty v 54. minutě do vedení, a když domácí v 67. minutě srovnali, o deset minut později rozhodl proměněnou penaltou.

„Smejky je náš stěžejní hráč, co se týká hry dopředu. Je to výborný fotbalista, šance umí proměnit,“ chválil svého svěřence Křeček. „Bohužel se zase namotal k tomu vyrovnávacímu gólů. Hrál z křídla, musí i bránit a plnit si své povinnosti,“ doplnil jihlavský kouč.

Momentka ze zápasu Vrchovina Nové Město na Moravě - Vysočina Jihlava

„Ta situace mě hodně mrzí. Už jsem měl dřevěné nohy, tak jsem ani nemohl,“ lituje Smejkal chyby v rozehrávce, kterou následně potrestal David Šteffl.

„S nadsázkou říkám, ať se Smejky nemotá kolem naší brány vůbec,“ usmívá se Křeček. „Ale bohužel, tak se fotbal nehraje. I Salah a Mané musí bránit,“ připomněl dvojici ofenzivních es Liverpoolu.

Smejkal v dosavadních dvou zápasech MOL Cupu vstřelil čtyři branky, dvě z nich z penalt.