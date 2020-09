Jihlavský host Šteffl: Doufám, že jsem se ukázal v dobrém světle

„Doufám, že jsem se ukázal v dobrém světle,“ usmíval se jedenadvacetiletý fotbalista.



A to i přesto, že jeho Nové Město na Moravě nakonec prohrálo 1:2 a do 3. kola poháru nepostoupilo.

Vyrovnávacím gólem jste chtěl jihlavského kouče Aleše Křečka upozornit, že má kam sáhnout?

Na zápas jsem se moc těšil. A jasně, že jsem se v něm chtěl ukázat. Hostování ve Vrchovině mám někdy do příštího léta.

Vysočina nakonec vyhrála jen díky proměněné penaltě ze 77. minuty. Drželi jste ji dlouho v napětí...

A to ta penalta byla ještě trochu sporná. Ale jinak je fakt, že hlavně na začátku měla Jihlava hodně šancí. Kdyby je proměnila, bylo by po zápase. Takhle jsme si pořád drželi šanci. A to i přesto, že Vysočina šla přece jen do vedení.

Jenže se z něj kvůli vám soupeř neradoval moc dlouho...

Někdo od nás mi vybojoval míč a já s ním šel potom jeden na jednoho. Udělal jsem kličku a křižnou střelou prostřelil gólmana.

Publikum bylo v tu chvíli nadšené...

Na Vrchovině chodí pořád hodně lidí, atmosféra je tady pokaždé výborná. A díky tomu, že teď přijela Jihlava, byla ještě o trochu lepší.

Jste na hostování v Novém Městě spokojený?

Postupně dostávám víc prostoru, takže moje výkony jdou nahoru. Ano, jsem spokojený.

Nevadí vám dojíždění z Jihlavy?

Je pravda, že je to časově náročnější, protože pracuju jako konstruktér v Přibyslavi, pak jedu domů a hned zase na trénink. Ale skloubit se to dá.