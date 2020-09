Gratuluji vám, ale štvete mě. Trenér Křeček si do Ústí přijel pro nezdar

„Klukům jsem řekl, že když to tady zvládnou, tak tratní nebudou. Ale mají prd. Za první poločas si to nezasloužili,“ hudroval Křeček, jenž ústeckou Armu vedl ještě před třemi měsíci.



A možná i proto měla Vysočina takový problém, Křeček poznával svůj rukopis. „Jirka Jarošík na to dobře navázal. Kluci hráli rychle, po ztrátě hodně rychle presovali, nenechali nás kombinovat. Ústí bylo agresivní, dobře připravené na náš způsob hry, a my se s tím vůbec nedokázali srovnat. Byli jsme všude později, prohrávali jsme osobní souboje, koledovali jsme si o gól,“ viděl Křeček.

A gól přišel, z trestného kopu se trefil Miskovič.

„Nepřišlo mi to jako nechytatelná střela, ale ten prapůvod byl v tom, že k té standardce vůbec došlo. A došlo k ní proto, že jsme hráli v první půli špatně a byli jsme za to potrestáni.“

Ve druhém dějství už se hra Jihlavy blížila představám jejího nového kouče. „Soupeře jsme přimáčkli, měli jsme víc šancí, víc střel. Ale já věřím na fotbalového boha a ten nám nedaroval vyrovnání za ten promrhaný první poločas,“ myslí si Křeček.

Zpátky do Ústí se těšil. „Zažil jsem tady krásné chvíle, pořád jsem v kontaktu s mnoha kluky. Gratuluju jim k vítězství, to je jasné, ale štve mě to, to je také jasné. Chtěl jsem je porazit,“ neskrýval jihlavský trenér.