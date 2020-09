Zase ožijí ústecké ambice na postup, smál se po výhře Jarošík

Podíval se přitom do patra Městského stadionu, kde sedí vedení. Ředitel klubu Václav Kožíšek totiž před sezonou překvapil slovy: „Nevím, jestli je troufalé říct, že chceme postoupit. Ale nemůžeme do toho jít s tím, že se chceme jen zachránit nebo skončit do pátého místa.“

Omlazené Ústí je na začátku cesty a domácí triumf ve 3. kole nad Jihlavou 2:0 má zvuk. „Nasazení, bojovnost a týmovost nám přinesly důležitou výhru. Jedině taková cesta je pro mladý tým možná, jen v ní pokračovat!“ nabádá Jarošík.

V premiéře bezbranková plichta s Varnsdorfem, pak výprask 2:5 ve Vlašimi po rychlé červené kartě a vlastním gólu. Do třetice už to bývalému reprezentantovi vyšlo.

„Museli jsme přidat a jsem rád, že slova, co jsme si říkali, padla na úrodnou půdu,“ odfoukl si Jarošík. „Ve Vlašimi jsme dostali ťafku, ale ani v deseti jsme to nezabalili a chtěli jsme hrát otevřeně. Těch deset dní pauzy nebylo jednoduchých, kluci vám řeknou, jak jsme to rozebírali, jak jsme trénovali. Už jim to moc nechutnalo. Ale teď makali jako tým jeden za druhého.“

Záložník Jiří Miskovič líčil: „Největší čočku jsme dostali asi u videa, seděli jsme u něj snad tři dny. Naštěstí ne v kuse.“ Ústecký vtipálek zařídil vítězný gól proti Jihlavě parádní ranou do šibenice z přímého kopu. „Nic nového. Na tréninku to jinam ani nekopu.“ Když skóroval, rozvášnil 688 diváků. „Já je ani nevnímal, byl jsem v transu.“

Jarošík, coby hráč majitel osmi titulů z Česka, Anglie, Skotska a Ruska, během úvodních kol poznal, co ho doma v Ústí čeká.

„Bude to nahoru dolů. Máme hodně mladých a jejich výkonnost je na vlně. Dvakrát dobré, potřetí špatné. A jak ve 2. lize nehraje v zápase dobře osm hráčů, je těžké někoho porazit,“ vidí Jarošík. „Musíme být trpěliví, pracovití. Někdy je to pro trenéra k zbláznění, protože přemýšlíte 24 hodin, co zlepšit, co změnit. A když vám to pak přinese takové body, je to na fotbale to nejhezčí.“

Přitom zápas pro Ústí snadný nebyl, postavilo se totiž bývalému trenérovi Aleši Křečkovi. „Měli jsme ho všichni rádi, na psychiku to bylo hodně těžké,“ vykládal Miskovič. „Ale pod tlakem se hraje líp.“

Záložník uvítal Jarošíkův příchod: „Přinesl obrovský impulz. Víme, kde byl, máme obrovský respekt. Hrajeme trošku jiný styl a začíná nám to sedět. Jaký? Španělský.“

Jarošík působil v Zaragoze a Alavésu a své poznatky přenáší do Ústí. „Chceme hrát náročně, míče si vyměňovat. Hráčům ukazujeme detaily, psychologicky s nimi pracujeme,“ vykresluje nový trenér. Rád by se ještě posílil: „Uvažovali jsme o jednom dvou hráčích, protože moc nás není. Zatím to někde vázne. Trénovat v patnácti není ideální.“