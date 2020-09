Trpělivost! Jihlavský fotbalový klub zatím po nezdarech nepanikaří

„Dobrý výsledek je důležitý pro to, aby se tým nedostával pod tlak. Věřím, že ho brzy uděláme,“ vzkazuje sportovní manažer Lukáš Vaculík.

„Ale u nás teď rozhodně není žádná panika, jestli uděláme nějaký bod už s Líšní, nebo ne. Jsem přesvědčený, že když hráči naberou zkušenost, mají takovou kvalitu, že následně budou schopní vyhrát třeba tři čtyři zápas v řadě.“



V dosavadních utkáních s Hradcem Králové (3:4) a v Ústí nad Labem (0:2) se projevily očekávané parametry výrazně omlazeného týmu.

„V obou zápasech jsme mohli vyhrát, oba jsme v konečné fázi prohráli. Hráči se ale přesvědčili, že dobrá hra s Hradcem a nějakých třicet minut druhého poločasu v Ústí je prostě málo. Musí se naučit, že každá chyba může být potrestána,“ vzkazuje Vaculík.

Potřebují nabrat zkušenosti

Ten se do pozice mladého fotbalisty dokáže vcítit. „Zažil jsem to na vlastní kůži, co to je, když máte v osmnácti devatenácti letech hrát ligu a nemáte zkušenosti. Ty nemůžete nahradit, ty vám prostě v takovou chvíli chybí,“ uvědomuje si.

„My máme na hřišti 33letého Matúše Lacka a druhým nejzkušenějším hráčem je 22letý Tomáš Smejkal. U nich je vidět, že mužstvo táhnou. Ale ostatní se k nim potřebují přidat,“ přeje si.

Loňský druholigový nováček přiveze zkušený tým

Nyní Jihlavu čeká další těžký test, dnes v 18 hodin přivítá Líšeň. Brněnský tým, který je loňským nováčkem, letošní ročník odstartoval skvěle. Po výhrách v Třinci (3:2), doma s Blanskem (4:1) a remíze s Varnsdorfem je tým kouče Milana Valachoviče aktuálně třetí.

„Jde o mužstvo, které je dobře složeno. Je pracovité a zarputilé, což potvrdil jeho velmi dobrý vstup do podzimu,“ říká trenér FC Vysočina Aleš Křeček, který Líšeň sledoval při utkání s Varnsdorfem.

„Disponují hodně zkušenými exligovými hráči, jakou jsou Pašek nebo Lutonský, v útoku si musíme dát pozor na nebezpečné a gólově potentní duo Silný-Szotkowski,“ hledá přednosti soupeře jihlavský kouč.

Jaké přednosti by naopak měly zdobit domácí celek? „Nebudu se bavit o bojovnosti či nasazení, to beru jako samozřejmost. Soupeři se musíme vyrovnat v osobních soubojích, přidat musíme naše přednosti - fotbalovost, rychlost a mladické nadšení,“ přeje si Křeček.

Tomu se sice postupně vyprazdňuje marodka, do duelu však nemůže znovu počítat s útočníkem Stanislavem Klobásou a záložníkem Faresem Shudeiwou. „U dalších hráčů registrujeme drobné šrámy, ale věříme, že do pátku budou připravení,“ vzkázal kouč.