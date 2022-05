Jihlava prolomila střeleckou smůlu. Bláznivý duel se Žižkovem nabídl sedm gólů

„Poprvé v sezoně jsme dali čtyři branky, což je skvělé,“ pochvaloval si jihlavský kouč. „Byla to jen otázka času, výkony k tomu směřovaly. Na druhou stranu: velikým vykřičníkem jsou tři inkasované góly.“

Zápas s Žižkovem byl jedním slovem bláznivý. Hosté, kteří v předchozím kole definitivně přišli o poslední, byť jen teoretickou možnost na záchranu, do Jihlavy přijeli hodně uvolnění.

„Myslím si, že jejich sestup nebude hrát roli,“ varoval už před zápasem Kameník. „Hráči jsou smíření s tím, že Žižkov soutěž neuhraje. Ale dělají vše pro to, aby se ukázali v dobrém světle. A případně si řekli o další angažmá,“ pokračoval jihlavský kouč.

„Hráli výborně,“ připustil i útočník Lukáš Zoubele. „Slušné z jejich strany byly i předchozí tři zápasy, v nichž remizovali,“ zmínil plichty Viktorie s Třincem, v Chrudimi a s Opavou. „Bohužel, padlo to na ně a sestupují. Je to škoda, protože Žižkov je tradiční mančaft a do druhé ligy patří,“ podotkl Zoubele, jenž sám nedávno za Viktorku hrál.

Viktoria navíc dokázala Jihlavu zaskočit, když se ve druhé minutě prosadila hned z první akce.

„Samozřejmě je vždycky nepříjemné, když si gólman na balon pořádně ani nesáhne a už ho musí vytahovat z branky,“ pravil jihlavský brankář Adam Jágrik. „Naštěstí to zápas prakticky neovlivnilo. Byli jsme nastavení tak, že jdeme vyhrát. A viděl jsem na klucích, že mají vůli to zvládnout.“

Jihlavu inkasovaná branka pro- brala. „Pokud dostanete první gól, může to s psychikou hráčů zamávat. Ale kluci nereflektovali, že prohrávají, a dál si šli za výsledkem,“ potěšilo Kameníka. „Prakticky stejná situace se nám stala, když jsme inkasovali na 1:2 a po brance na 3:3,“ líčí jihlavský kouč. „Ale vůle hráčů se s tím popasovat a zvítězit byla o něco vyšší na naší straně. A jsme za to rádi.“

O rozhodující trefu se v 88. minutě postaral Tijani Belaid, který využil přihrávky Lukáše Zoubeleho. „Gólman dával přihrávku Žežulkovi, který míč špatně vracel. Já jsem to vystihl, dal jsem to pod sebe na Tijaniho a ten balon uklidil do sítě,“ popsal klíčový moment utkání Zoubele.

Belaidovo loučení

Pro Belaida to byl druhý gól po jeho zimním příchodu do Jihlavy – v polovině dubna svou proměněnou penaltou pomohl Vysočině k bodu za remízu v Táborsku.

O to víc může fanoušky FC Vysočina mrzet, že čtyřiatřicetiletý technický záložník, jenž v minulosti zářil v barvách pražské Slavie, v Jihlavě končí. „Počítali jsme s tím, že by u nás mohl být na delší období. Bohužel, okolnosti hrály proti nám,“ lituje jihlavský kouč.

„Jsme smířeni s tím, že nás Tijani opustí. Ale je potřeba říct, že nám hodně pomohl. Prokázal svou kvalitu, která byla jednoznačná. Popřejeme mu všechno dobré, ale naše cesty se rozejdou,“ dodal Kameník.