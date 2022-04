Dobývání fotbalisté Jihlavy nezvládli, s Třincem ztratili dva body

„Při hlavičkovém souboji ve Vlašimi mi soupeř zlomil nos,“ vysvětlil odchovanec pražské Slavie svou netradiční ozdobu. „Takže ještě pár týdnů budu muset nosit masku.“

Není třeba dlouze vysvětlovat, že nejde o příjemnou záležitost. „Člověk se pod tím hodně potí, pak vám pot teče do očí... Takže to rozhodně není stejný komfort, jako když hrajete bez masky,“ popisuje Písačka. „Ale já teď zkrátka nemám na vybranou.“

Při soubojích však rozhodně nijak uhýbat nehodlá. „Snažím se nad tím nepřemýšlet, prostě chci hrát a jít do všeho, jako bych masku neměl,“ pokračuje bek, který do Jihlavy přišel v zimě z Ústí nad Labem.

386 diváků sledovalo v sobotu druholigový fotbalový duel mezi Jihlavou a Třincem

Duel dvou týmů z dolní poloviny tabulky Fortuna:Národní ligy se Jihlavě nepovedl. Bezbranková plichta je pro domácí Vysočinu ztrátou.

„S remízou jsme samozřejmě nespokojení,“ přiznal jihlavský kouč Jan Kameník. „Chtěli jsme výsledkem i výkonem navázat na předchozí zápas s Duklou (venkovní výhra 2:1 – poz. red.). Věřili jsme, že to v domácím zápase dokážeme, ale nepodařilo se,“ litoval trenér.

„Bod je pro nás vzhledem k průběhu zápasu ztráta,“ přidal se Písačka. „Měli jsme nějaké šance, kterými jsme mohli rozhodnout. Na druhou stranu jsme udrželi nulu vzadu, to se asi taky počítá.“

Třinec si přijel pro bod

Daleko spokojenější tak mohli být hosté. „Věděli jsme o síle Jihlavy, dobře jsme se na ni připravili. Kdyby domácí dostali prostor, měli bychom problém,“ líčí třinecký trenér Martin Zbončák. „Z naší strany to proto bylo zaměřeno na defenzivu, snažili jsme se hrát zodpovědně zezadu, chtěli jsme bod,“ přiznal.

„Bylo vidět, že jim remíza stačí. My jsme museli dobývat, oni ve druhém poločase vyloženě trochu zdržovali,“ všiml si Písačka. „Bylo to o prvním gólu, kdybychom ho dali, tak by to museli otevřít, měli bychom více prostoru,“ lituje.

431 fanoušků v průměru přišlo na tři domácí zápasy FC Vysočina v jarní části

„Nebylo to z naší strany pohledné, ale účel světí prostředky,“ má jasno Zbončák. „Bojujeme o holý život, sbíráme bod po bodu, takže jsme s remízou spokojení.“

Spíše bojovný zápas v aprílovém počasí měl i slabou návštěvu, do ochozů dorazilo 386 fanoušků.

„Na hřišti mi přišlo, že jich je víc. Na to, jak jich bylo málo, byla atmosféra celkem slušná,“ pochvaluje si Písačka. „Ale jinak byla fakt velká zima, asi pět stupňů, vítr, sníh... To je pro lidi těžké. Nedivím se, že někteří zůstali doma,“ má pro slabou účast pochopení. „Myslím, že až bude lepší počasí, přijde lidí víc.“

Další domácí duel Jihlava hraje už pozítří, kdy přivítá v tabulce třetí Líšeň. „Myslím, že to bude herně asi lepší než duel s Třincem,“ tipuje Písačka. „Bude to taky fyzický fotbal, navíc Líšeň je nahoře, takže nás rozhodně nečeká nic lehkého.“

Jisté už v tuto chvíli je, že duel se bude muset obejít bez Písačky, který si odpyká trest za čtyři nasbírané žluté karty.