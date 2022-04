Překvapivý tah vyšel. Kdo ale bude za Jihlavu chytat dál?

Byl to nečekaný tah a svým způsobem překvapení (nejen) pro soupeře. Druholigoví jihlavští fotbalisté ve středečním zápase na pražské Julisce, kde hraje své domácí zápasy pražská Dukla, nastoupili v brance s Adamem Jágrikem. Jedenadvacetiletý gólman dostal přednost před obvyklou jedničkou FC Vysočina Luďkem Vejmolou. Ten, ač zdravý, zamířil na lavičku.

„Luďkovy dosavadní výkony byly dobré, snesly přísnější měřítko, ale bohužel se nám výsledkově nedařilo. Proto jsme se rozhodli pro tuto změnu,“ vysvětluje trenér FC Vysočina Jan Kameník. „Mužstvo potřebovalo impulz.“

Žádnou nervozitu necítil. „Vím, co umím,“ říká Jágrik

Jágrik, který v aktuální sezoně odchytal za áčko tři pohárové zápasy, se o svém startu dozvěděl s jednodenním předstihem. „První vlaštovky o tom, že bych mohl jít do brány, jsem začal chytat někdy během neděle, po zápase béčka. Ale potvrdilo se to až v úterý ráno,“ prozradil jihlavský odchovanec, který necítil žádnou nervozitu.

„Musím říct, že jsem čekal, jestli náhodou nepřijde. Ale nakonec jsem do toho zápasu šel absolutně bez nervů, bez pochybností,“ popsal své pocity Jágrik. „Věděl jsem, co umím, že dost pracuji a že si to zasloužím. S tím jsem do toho šel.“

Jágrikův dobrý přístup oceňuje také trenér Kameník. „Tím, jak Adam přistupuje k tréninku, jak na sobě pracuje, si tu šanci opravdu zasloužil,“ uznal jihlavský kouč. „A myslím, že to zvládl velmi dobře.“

Jihlavský brankář Adam Jágrik čelí šanci Martina Nového z Bohemians.

V utkání sice Jágrik jednou inkasoval, přesto pomohl hostům k výhře 2:1. „Je to pro nás strašně důležitý výsledek vzhledem k sobotnímu zápasu s Třincem, který, kdyby se na Dukle nepovedlo, mohl být o šest bodů. Takhle máme aspoň trochu klid,“ oddechl si Jágrik.

„Můžeme do dalšího utkání jít s čistou hlavou, nemusíme se nějak extra strachovat. A věřím, že nám to pomůže,“ doufá. „Snad najedeme na nějakou vlnu výher. A hodně rychle se vzdálíme pásmu, ve kterém jsme se chvílemi pohybovali.“

Otázkou zůstává, zda do dnešního duelu s Třincem nastoupí Jágrik, nebo se mezi tři tyče vrátí Vejmola. „Uvidíme, jak se rozhodneme,“ nechtěl odkrýt karty Kameník. „Já samozřejmě doufám, že jsem trenéry nezklamal. Že jsem ukázal, že mě mohou postavit,“ přeje si Jágrik. „A teď je to jen na nich, koho z nás si vyberou.“

Faktem je, že i přes postavení Třince v aktuální tabulce Fortuna: Národní ligy Jihlavu, nečeká nic jednoduchého. „Třinec je nepříjemný tým, který se v poslední době zvedl. Během zimní přestávky posílil kádr a začal bodovat,“ říká před duelem se čtrnáctým celkem soutěže Kameník.

„Z posledních čtyř zápasů třikrát vyhráli, takže se jim výsledkově daří,“ všímá si Jágrik. „Určitě je to jeden z těch nepříjemnějších soupeřů, co se týče soubojové hry a nasazení. Určitě to nebude zadarmo. Ale věřím, že tím, že budeme hrát doma, povzbuzeni výsledkem ze středy, že dokážeme hrát svou hru a nepustíme Třinec do nějakých větších příležitostí.“

„Snad střelecký apetit Krčíkovi vydrží,“ přeje si kouč

Podle Kameníka bude klíčové dobře zvládnout začátek zápasu. „Recept je jasný: být stále aktivní, znovu se snažit gólově prosadit. Na můj vkus nestřílíme dost gólů, v některých momentech se nedokážeme prosadit ani z těch nejvyloženějších šancí,“ kroutí hlavou Kameník. „Návod je tedy zůstat pokorní, se stejným nasazením a aktivitou, jakou jsme předvedli na Dukle. A přidat ten důležitý detail, koření fotbalu, vstřelit góly.“

Právě to se však většině jeho svěřenců zatím nedaří. S výjimkou jednoho muže, stopera Dávida Krčíka, který v pěti zápasech po svém zimním příchodu do Jihlavy vstřelil už čtyři góly.

„Na to, že je to defenzivní hráč, je to opravdu něco mimořádného,“ chválí Krčíka Kameník. „Přejeme si a budeme v tom Dávidovi držet palce, aby v tomto duchu pokračoval i nadále. Doufám, že jeho střelecký apetit bude pokračovat.“

Dnešní duel bude poměrně specifický v tom, že se hraje netradičně v sobotu. „Většinou doma hráváme v pátek večer, uvidíme, třeba sobota bude lidem vyhovovat a přijde jich víc než obvykle,“ přeje si Jágrik. „Určitě by to bylo fajn.“

Cíl je jasný: urvat znovu všechny tři body. „Pokud má mít výhra z Dukly nějaký smysl, tak na ten bodový zisk potřebujeme navázat,“ říká Kameník. „A my se o to určitě pokusíme,“ slíbil.