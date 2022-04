Co ukázal nabitý program? Jihlavu zdobí defenziva, ale trápí útok

„Všichni jsme cítili, že bodů mohlo být určitě víc,“ míní jihlavský kouč. „Některé zápasy nám výsledkově utekly. Přesto, že jsme podávali relativně slušné výkony a dokázali soupeře přehrát, nedokázali jsme zápasy proměnit v bodový zisk. Kvůli tomu, že jsme neproměnili šance, nedali góly,“ ukázal na jasný problém Kameník.

Neprostupná obrana, ale neproduktivní útok

Jihlavský tým se sice může pochlubit jednou z nejneprostupnějších obran v soutěži – během osmi zápasů v uplynulém měsíci inkasoval pouze pět branek. Zároveň se však trápí v ofenzivě.

„Branek jsme vstřelili málo, to je fakt. Je to statistika, která je jasně daná,“ připouští Kameník.

Jihlava v této sezoně patří mezi dva nejhůře skórující druholigové týmy. Podobně neproduktivní útok má jen beznadějně poslední Žižkov, který po středeční domácí remíze s Opavou má s předstihem jistotu sestupu ze druhé ligy.

Střelecké trápení Vysočina potvrdila také v uplynulém měsíci, kdy se ze vstřelené branky radovala jen pětkrát: v jednom případě si přitom soupeř dal vlastní gól, dvakrát skórovala Jihlava z penalty.

„Paradoxně koncovka je věc, na které jsme hodně pracovali. Už po podzimu jsme věděli, že branky nedáváme. Usměrnila se k tomu i zimní příprava,“ prozradil Kameník.

„Předpokládali jsme, že se nám to do hry promítne víc. Na druhou stranu si myslím, že náš výkon má stoupající tendenci,“ je přesvědčen jihlavský kouč, jenž argumentuje tím, že se tým dostává do šancí. „Je jenom otázka času, kdy to hráči prolomí. A kdy ty branky začneme dávat,“ věří.

Nejlepší střelci? Stopeři

Stav jihlavské ofenzivy nejlépe ilustruje jeden fakt: oba nejlepší střelci FC Vysočina, Filip Vedral (5) a Dávid Krčík (4), jsou bývalí či současní stopeři. „Tato statistika je dána tím, že relativně nebezpeční jsme ze standardních situací. Dokázali jsme se z nich prosadit,“ připomíná Kameník. „Stopeři jsou ve vápně, dokážou uplatnit nějaké svoje fyzické předpoklady.“

Pro ostatní jihlavské hráče by měl být tento fakt motivačním prvkem. „Myslím si, že naši ofenzivní hráči by se jim měli chtít přiblížit, dorovnat je,“ přál si by Kameník.

Filip Vedral, jenž v aktuálním druholigovém ročníku stihl nasázet pět branek, v poslední době zmizel ze základní sestavy. Do duelů naskakuje pouze jako náhradník.

„Jeho absence však nesouvisí s výkonností, ale spíš se zdravotními potížemi,“ vysvětluje Kameník.

„Po prvním jarním zápase s Brnem začal mít problémy s achilovkou, ve které měl zánět,“ líčí jihlavský trenér.

Vedení FC Vysočina se rozhodlo na uzdravení hráče netlačit. „Přiklonili jsme se spíš k opatrnější variantě, nešli jsme do žádného rizika,“ vysvětluje Kameník. „Část zápasů vynechal, pak se u něj objevil další zdravotní problém.“

Trenér si však pochvaluje, že náročný program posledních dní tým přečkal bez zranění.

„Pořád jsme v téměř kompletním počtu, až na jednoho hráče. Matyáš Písačka má vyhozené rameno,“ zmiňuje trable jihlavského obránce. „Ale jinak, a to musím zaklepat, se nám nějaká zranění vyhýbají a hráči to zvládají velmi dobře,“ dodal kouč.

Namísto tréninku zápas

Složitější byla situace pro trenéry. „Po celé období jsme prakticky nemohli trénovat. Střídali jsme jen předzápasové a regenerační tréninky po zápase, jinak se hodně hrálo,“ líčí Kameník.

Hráčům však podobné vytížení vyhovovalo. „Hráči obecně raději více hrají, než trénují,“ usmívá se Kameník. „Protože zápas přináší koření fotbalu, emoce. Radost po vítězství, smutek z prohry.“

Při tzv. anglickém týdnu, kdy tým hraje víkend–středa–víkend navíc není prostor na to, dlouho se trápit případným neúspěšným výsledkem. „Když se vám zápas nepodaří, za tři dny hrajete další. Rychle se na to zapomene,“ říká Kameník. „To byl i náš případ: po porážce v Chrudimi jsme si rychle spravili chuť výhrou s Prostějovem.“