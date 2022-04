Jihlavští fotbalisté doma nezískali ani bod, všechny brala Chrudim

„Je to mužstvo, které bojuje o účast ve druhé lize, ale jak je vidět z posledních výsledků, tým se zvedl a body dokáže sbírat,“ varoval ještě před zápasem hlavní kouč jihlavského A-týmu Jan Kameník.

Jeho apel směřoval především ke hře v osobních soubojích a rychlosti chrudimských fotbalistů v přechodu do útoku.

„V tom je soupeř velmi nebezpečný, na to se musíme připravit. A oproti zápasu s Táborskem se musíme ještě více a ve větší kvalitě tlačit do pokutového území a dostat se více do zakončení,“ předložil trenér recept na bodový zisk.

Jenže už první poločas ukázal, že jeho svěřenci se na souboj nevyspali příliš dobře. Během úvodních pětačtyřiceti minut měli totiž šance na skórování výhradně hosté. Přitom Kameník volal po ještě větším zlepšení v tomto směru už po předchozím souboji s Táborskem (1:1).

„Chce to více přidat na fotbalovosti, která se nám ve hře v posledních zápasech objevuje a na které chceme stavět,“ uvedl.

Skóre středečního souboje otevřel pět minut po začátku druhé půle chrudimský Filip Firbacher, který poslal svůj tým do zaslouženého vedení. A výsledek 0:1 už se potom až do konce utkání neměnil.

V sobotu se Jihlava představí na domácím trávníku znovu, tentokrát přivítá od 16.30 v tabulce osmý Prostějov.