Vysočina sahala proti Vyškovu po třech bodech, nakonec padla

„Říkali jsme si takové ty fráze: stalo se nám to minulý zápas, musíme si na to dávat pozor. Člověk se na to soustředí,“ pokračuje zkušený záložník. „Ale v zápase se na to zapomene, přijde situace, kdy ztratíme balon, jsme trochu otevření a soupeř to potrestá. Stalo se nám to dvakrát po sobě v první minutě, ale bral bych to jako dílo náhody.“

Vyškovu bleskové vedení, o něž se střelou na bližší tyč postaral Bienvenue Kanakimana, pomohlo.

I když... „Nevím, jestli nám ten gól hned v první minutě i trochu neuškodil. Jihlava převzala otěže zápasu,“ všiml si trenér domácích Rostislav Horáček. „Naštěstí se nám teď směrem dozadu daří a nějak výrazně nás nedokázala přehrát.“

Podle Lacka za to může především úporná defenziva domácích. „My i když prohráváme, hrajeme stále svoji hru. Snažíme se tvořit, ale soupeři proti nám brání v deseti lidech,“ líčí Lacko.

„Možná mají strach s námi hrát otevřený fotbal,“ přemýšlí. „Myslím si, že jsme kvalitativně jinde než jiné týmy. Ale hraje se nám špatně do plné obrany. A pak vznikají výsledky, kdy potřebné body zkrátka neuděláme.“

V Drnovicích, kde Vyškov své domácí zápasy hraje, se Vysočině podařilo srovnat, když se ve 13. minutě střelecky prosadil Jakub Selnar. „Jenže i ve zbytku prvního poločasu jsme nehráli dobře,“ připustil jihlavský trenér Jan Kameník. „V naší kombinaci bylo hodně nepřesností.“ Přesto se Jihlava nakonec mohla dočkat tříbodového zisku. V 82. minutě se v obrovské příležitosti objevil Vojtěch Křišťál, který však branku domácích přestřelil.

„Měli jsme fakt velkou tutovku, kdybychom to dali, tak bychom asi vyhráli,“ tvrdí Lacko. „Jenže z protiútoku a následné standardky jsme naopak dostali gól. Soupeř dal o tu jednu branku víc, a tak zaslouženě zvítězil.“

Pro Vyškov byla tato výhra hodně důležitá, dvě kola před koncem mu totiž dala jistotu záchrany.

„Přiznávám, že na závěr už bych bral i remízu, protože to fakt bylo na vážkách,“ připustil trenér domácích Rostislav Horáček. „Naštěstí se v závěru síla našeho mužstva ukázala a potvrdili jsme, že kluci jsou schopni dát gól i takovou tou fotbalovou vůlí.“

Pro Jihlavu byl konečný výsledek zklamáním. „Určitě jsme nespokojení, v průběhu zápasu jsme si chtěli aspoň ten bod odvézt,“ měl jasno Lacko.

V závěru soutěže čeká Vysočinu ještě jeden anglický týden: ve středu se v Jihlavě představí Příbram, v sobotu tým kouče Kameníka zamíří do Varnsdorfu.