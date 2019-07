Hradecký kouč Frťala: Nejsme schopní dvakrát po sobě zahrát kvalitně

Příprava zatím probíhá super, hodnotí Zbrožek Svůj první gól za nový klub si Kristian Zbrožek nechal na zápas, v němž sice byl vítězný, přesto po jeho skončení nebyl trenér zdaleka se vším spokojený. Letní posila hradeckého mužstva přesto vidí ve hře týmu posun dopředu. „Příprava zatím probíhá super, všichni dřeme a zápasy hodnotím kladně, stoupá to nahoru,“ sdělil po vítězném zápase s rezervou pražské Sparty devětadvacetiletý stoper, jenž na východ Čech přišel z Varnsdorfu. A zápas s třetiligovou rezervou pražské Sparty, který jste vyhráli jen těsně 3:2?

Hodnotím ho asi kladně, vyhráli jsme, i když začátek byl z naší strany opravdu horší. Co podle vás bylo špatně?

Dělali jsme si zbytečné problémy v rozehrávce, dávali jsme si těžké přihrávky, oni k nám včas dostupovali a dali nám i gól. Naštěstí jsme ale skóre brzy otočili. Začali jsme hrát naši hru, trochu jsme ji zjednodušili, dávali jsme si delší balony a už to bylo přece jen lepší. Druhá půle to ale nepotvrdila, místo zvýšení náskoku soupeř snížil a pak to bylo nervózní až do konce. Proč?

O přestávce se sestava přece jen prostřídala, chvíli klukům trvalo, než si na sebe zvykli, řekli si, co mají dělat a v tu chvíli je to trochu horší. Přesto jsme hráli docela dobře. Vy jste vstřelil gól po standardní situaci, něco, co jste už stačili nacvičit?

Ještě na to moc nedošlo, ale přece jen jsme si už stačili říct, co a jak budeme dělat, kam si ten míč dáme, kam to rozehrajeme. Je to o nás hráčích, jak to provedeme. Když si řekneme, že to kopneme na přední tyč a pak to dáme na zadní, tak je to těžké. Ale vyšlo to. I díky tomu, že tu před vaším gólem Jiří Kateřiňák zahrál velmi dobře.

Souhlasím, bylo to pěkné, tohle nám povedlo.